На Прикарпатті чоловік згвалтував 9-річну дівчинку та задушив

Заманив у хащі та згвалтував: подробиці жорстокого вбивства дитини на Прикарпатті
Ввечері, 18 червня, у селищі Кути на Івано-Франківщині знайшли мертвою 9-річну дівчинку, яка зникла напередодні. Поліція вже затримала підозрюваного, яким виявився рідний дядько потерпілої.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Деталі вбивства на Прикарпатті
Відомо, що напередодні дівчинка на ім'я Вероніка пішла у гості до сестри. Однак, так і не з'явилася там.
Поліція відразу почала шукати зниклу. Вже ввечері правоохоронцям вдалося знайти тіло дитини у хащах на території селища. На ньому були помітні ознаки насильницької смерті. Неподалік знайшли і одяг дівчинки.
Вбивцею виявився рідний дядько
"В ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич. Фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата — батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку", — йдеться у повідомленні.
Поліцейські затримали чоловіка, який зізнався у своєному. Його загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення.
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Фото з місця подій. Фото: МВС України\Telegram
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Фото з місця подій. Фото: МВС України\Telegram
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Фото з місця подій. Фото: МВС України\Telegram
Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив свою дружину та сховав тіло в сараї. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.