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Заманив у хащі та згвалтував: подробиці жорстокого вбивства дитини на Прикарпатті

19 червня 2023 14:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Прикарпатті чоловік згвалтував 9-річну дівчинку та задушив
Підозрюваний у вбивстві. Фото: МВС України\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Ввечері, 18 червня, у селищі Кути на Івано-Франківщині знайшли мертвою 9-річну дівчинку, яка зникла напередодні. Поліція вже затримала підозрюваного, яким виявився рідний дядько потерпілої. 

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України

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Відомо, що напередодні дівчинка на ім'я Вероніка пішла у гості до сестри. Однак, так і не з'явилася там. 

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Дівчинка, яку згвалтували та задушили. Фото: МВС України\Telegram

Поліція відразу почала шукати зниклу. Вже ввечері правоохоронцям вдалося знайти тіло дитини у хащах на території селища. На ньому були помітні ознаки насильницької смерті. Неподалік знайшли і одяг дівчинки.

Вбивцею виявився рідний дядько

"В ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич. Фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата — батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку", — йдеться у повідомленні. 

Поліцейські затримали чоловіка, який зізнався у своєному. Його загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення. 

  • Фото з місця подій. Фото: МВС України\Telegram
  • Фото з місця подій. Фото: МВС України\Telegram
  • Фото з місця подій. Фото: МВС України\Telegram
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Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив свою дружину та сховав тіло в сараї. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

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