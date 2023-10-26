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Замена Коломойскому — Пахольчук прокомментировал передачу корпоративных прав в "1+1 media"

26 октября 2023 18:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Замена Коломойскому — Пахольчук прокомментировал передачу корпоративных прав в "1+1 media"
Олигарх Игорь Коломойский во время судебного заседания. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 26 октября, стало известно, что олигарх Игорь Коломойский решил передать свои корпоративные права в "1+1 media" сроком на 5 лет. Исполнять его обязанности в этот период будет генеральный директор медиахолдинга Ярослав Пахольчук.

Об этом сообщает издание Страна.

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"Мне предоставили дополнительные полномочия на определенный период, прописанный в договоре. Это подтверждение того, что инвестор доверяет команде, которая сегодня возглавляет холдинг. Нам это приятно, мы работаем годами не просто так. Надеемся, что в дальнейшем оправдаем его ожидания", — рассказал Пахольчук.

По словам Пахольчука, в медиагруппе продолжается стратегический процесс на следующие три года.

"Медиагруппа и канал имеют долгосрочную стратегию. Сейчас идет очередной стратегический процесс на следующие три года. У нас движение на развитие, на усиление позиций. Мы работаем, стараемся в условиях войны быть заметными и успешными", — добавляет Пахольчук.

Также у Ярослава Пахольчука спросили, действительно ли передача Игорем Коломойским корпоративных прав на холдинг является одной из неформальных договоренностей между ОП и олигархом. В свою очередь мужчина ответил, что это ложь.

Напомним, в пятницу, 6 октября, началось заседание Киевского апелляционного суда по делу о защите олигарха Игоря Коломойского. При этом адвокаты подсудимого просили отменить увеличение залога на сумму 3,9 млрд гривен.

Добавим, 24 октября Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил просьбу адвокатов бизнесмена изменить меру пресечения на ночной домашний арест.

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