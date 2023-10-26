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Заміна Коломойському — Пахольчук прокоментував передачу корпоративних прав у "1+1 media"

26 жовтня 2023 18:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Заміна Коломойському — Пахольчук прокоментував передачу корпоративних прав у "1+1 media"
Олігарх Ігор Коломойський під час судового засідання. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 26 жовтня, стало відомо про те, що олігарх Ігор Коломойський вирішив передати свої корпоративні права у "1+1 media" терміном на 5 років. Виконувати його обов'язки цей період буде генеральний директор медіахолдингу Ярослав Пахольчук. 

Про це повідомляє видання Страна

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"Мені надали додаткові повноваження на певний період, який прописаний у договорі. Це підтвердження того, що інвестор довіряє команді, яка сьогодні очолює холдинг. Нам це приємно, ми працюємо роками не просто так. Сподіваємось, що надалі виправдаємо його очікування", — розповів Пахольчук. 

Наразі, за словами Пахольчука, у медіагрупі триває стратегічний процес на наступні три роки. 

"Медіагрупа та канал мають довгострокову стратегію. Зараз триває черговий стратегічний процес на наступні три роки. У нас рух на розвиток, на посилення позицій. Ми працюємо, намагаємося в умовах війни бути помітними та успішними", — додає Пахольчук. 

Також у Ярослава Пахольчука запитали, чи справді передача Ігорем Коломойським корпоративных прав на холдинг є однією з неформальних домовленостей між ОП та олігархом. Своєю чергою чоловік відповів, що це брехня. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 жовтня, розпочалося засідання Київського апеляційного суду у справі про захист олігарха Ігоря Коломойського. При цьому адвокати підсудного просили скасувати збільшення застави на суму 3,9 млрд гривень.

Додамо, 24 жовтня Шевченківський районний суд Києва не задовольнив прохання адвокатів бізнесмена змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт.

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