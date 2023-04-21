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Вместо обещанных дров — билеты в цирк: что дарят женам оккупантов

21 апреля 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вместо обещанных дров — билеты в цирк: что дарят женам оккупантов
Россиянка жалуется, что власть ее обманула. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Жительница Карачаево-Черкесской республики РФ пожаловалась на местную администрацию. После мобилизации мужа на войну против Украины от власти она ждала материальной помощи.

В видеообращении в Twitter она жалуется, что ее просто обманули.

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По словам россиянки, чиновники обещали привезти ей дрова, а подарили билеты в цирк.

"Мой муж 24 января 2023 года добровольно мобилизован. Местные власти Урупского района мне обещали оказать помощь. Привезти мне дрова. Зато они мне привезли два билета в цирк. Сергей Владимирович Корнев, председатель сельского муниципального поселения постоянно обманывал. Говорил: "Привезу, привезу". Но в итоге привез два билета в цирк", — сетует жена оккупанта.

Редакция Новости LIVE искренне желает семьям российских оккупантов почувствовать все преимущества русской зимы, а чтобы легче ее перенести — посещать чаще цирк.

Напомним, военный России рассказал о подготовке к наступлению и одному из участков фронта. Также он рассказал, как желающих воевать в Украине набирают в армию из-за частных военных компаний.

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