Вместо обещанных дров — билеты в цирк: что дарят женам оккупантов

Россиянка жалуется, что власть ее обманула. Фото: REUTERS

Жительница Карачаево-Черкесской республики РФ пожаловалась на местную администрацию. После мобилизации мужа на войну против Украины от власти она ждала материальной помощи.

В видеообращении в Twitter она жалуется, что ее просто обманули.

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По словам россиянки, чиновники обещали привезти ей дрова, а подарили билеты в цирк.

🤡Жене российского оккупанта из Карачаево-Черкесской республики РФ вместо обещанных дров для отопления жилья подарили два билета в цирк.



В своем видеообращении россиянка возмутилась тем, что местные власти ее обманули. https://t.co/aXAy9RrCv9 pic.twitter.com/BvwE8rzwpe — NV (@tweetsNV) April 20, 2023

"Мой муж 24 января 2023 года добровольно мобилизован. Местные власти Урупского района мне обещали оказать помощь. Привезти мне дрова. Зато они мне привезли два билета в цирк. Сергей Владимирович Корнев, председатель сельского муниципального поселения постоянно обманывал. Говорил: "Привезу, привезу". Но в итоге привез два билета в цирк", — сетует жена оккупанта.

Редакция Новости LIVE искренне желает семьям российских оккупантов почувствовать все преимущества русской зимы, а чтобы легче ее перенести — посещать чаще цирк.

Напомним, военный России рассказал о подготовке к наступлению и одному из участков фронта. Также он рассказал, как желающих воевать в Украине набирают в армию из-за частных военных компаний.