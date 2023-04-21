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Замість обіцяних дров — квитки до цирку: що дарують дружинам окупантів

21 квітня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Замість обіцяних дров — квитки до цирку: що дарують дружинам окупантів
Росіянка скаржиться, що влада її обдурила. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мешканка Карачаєво-Черкеської республіці РФ поскаржилася на місцеву адміністрацію.  Після мобілізації чоловіка на війну проти України від влади вона чекала матеріальної допомоги.

У відеозверненні у Twitter вона скаржиться, що її просто обдурили. 

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За словами росіянки, чиновники обіцяли привезти їй дрова, а натомість подарували квитки до цирку.

"Мій чоловік 24 січня 2023 добровільно мобілізований. Місцева влада Урупського району мені обіцяла надати допомогу. Привезти мені дрова. Натомість вони мені привезли два квитки до цирку. Сергій Володимирович Корнєв, голова сільського муніципального поселення постійно обманював. Казав: "Привезу, привезу, привезу". Але у результаті привіз два квитки до цирку", — нарікає дружина окупанта.

Редакція Новини LIVE щиро бажає родинам російських окупантів відчути усі переваги "руської" зими, а щоб легше її перенести —відвідувати частіше цирк. 

Нагадаємо, військовий Росії розповів про підготовку до наступу та одній із ділянок фронту. Також він розповів, як охочих воювати в Україні набирають до війська через приватні військові компанії. 

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