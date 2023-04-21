Замість обіцяних дров — квитки до цирку: що дарують дружинам окупантів

Росіянка скаржиться, що влада її обдурила. Фото: REUTERS

Мешканка Карачаєво-Черкеської республіці РФ поскаржилася на місцеву адміністрацію. Після мобілізації чоловіка на війну проти України від влади вона чекала матеріальної допомоги.

У відеозверненні у Twitter вона скаржиться, що її просто обдурили.

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За словами росіянки, чиновники обіцяли привезти їй дрова, а натомість подарували квитки до цирку.

🤡Дружині російського окупанта з Карачаєво-Черкеської республіки РФ замість обіцяних дров для опалення житла подарували два квитки до цирку.



У своєму відеозверненні росіянка обурилася тим, що місцева влада її обдурила.https://t.co/aXAy9RrCv9 pic.twitter.com/BvwE8rzwpe — NV (@tweetsNV) April 20, 2023

"Мій чоловік 24 січня 2023 добровільно мобілізований. Місцева влада Урупського району мені обіцяла надати допомогу. Привезти мені дрова. Натомість вони мені привезли два квитки до цирку. Сергій Володимирович Корнєв, голова сільського муніципального поселення постійно обманював. Казав: "Привезу, привезу, привезу". Але у результаті привіз два квитки до цирку", — нарікає дружина окупанта.

Редакція Новини LIVE щиро бажає родинам російських окупантів відчути усі переваги "руської" зими, а щоб легше її перенести —відвідувати частіше цирк.

Нагадаємо, військовий Росії розповів про підготовку до наступу та одній із ділянок фронту. Також він розповів, як охочих воювати в Україні набирають до війська через приватні військові компанії.