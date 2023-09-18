Уверяли, что все хорошо: отец рассказал о смерти 11-летнего ребенка после операции

Погибший ребенок Илья Шишаков. Фото: tsn.ua

В больнице имени Руднева в городе Днепр произошло трагическое событие: после хирургических операций 11 пациентов оказались в критическом состоянии. Среди пациентов был 11-летний Илья Шишаков. Его отец рассказал о смерти ребенка.

Об этом пишет ТСН.

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Сообщается, что согласно предварительным данным от Минздрава, возможной причиной стали препараты для внутривенного наркоза.

Илья Шишаков попал в указанное медучреждение 10 августа для проведения запланированной операции по устранению фимоза — простой медицинской процедуры, которая связана с половой системой. Его отец, Роман, утверждал, что семья ранее уже посещала эту больницу и доверяла медперсоналу.

Операция прошла утром, и изначально у Ильи не было нарушений здоровья. Однако со временем состояние мальчика стало ухудшаться: появились рвота, повышенная температура и другие тревожные симптомы, которые наблюдались и у других детей, прооперированных в тот день.

Близкие пациентов тревожились и пытались выяснить причину у врачей, однако им говорили, что все в порядке. У Ильи здоровье продолжало ухудшаться: он жаловался на боль, его кожа становилась желтой, появились гематомы, и в итоге его поместили в отделение интенсивной терапии.

Что сказали в другой больнице

На следующий день мальчика решили перевезти в другую больницу. Там его состояние продолжило ухудшаться, и внутренние органы начали отказывать. Роман Шишаков говорит, что именно его сын стал первым пациентом, который был доставлен из "Больницы Руднева" в это учреждение. Вскоре после него стали прибывать и другие дети с аналогичными симптомами.

"Почки уже не работают, поражения печени, легких и многих внутренних органов. На мой вопрос, какие наши шансы выкарабкаться, врач говорит, что обычно положительный выход пациентов из этого состояния где-то 20-40%, но при условии, если вы к нам попадаете в первый день, вы к нам приехали во второй", — говорит отец мальчика.

Позже Илье провели процедуру гемодиализа. Вечером того же дня его состояние стало критическим, и он был переведен на искусственное дыхание. Несмотря на все усилия врачей, 12 августа утром мальчика не удалось спасти.

Напомним, что в немецком городе Айнбек неизвестный мужчина напал на украинских детей из-за того, что они разговаривали на родном языке. Он скинул с моста 10-летнего мальчика.