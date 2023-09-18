Запевняли, що все добре: батько розповів про смерть 11-річної дитини після операції

Загибла дитина Ілля Шишаков. Фото: tsn.ua

У лікарні імені Руднєва у місті Дніпро сталася трагічна подія: після хірургічних операцій 11 пацієнтів опинилися у критичному стані. Серед пацієнтів був 11-річний Ілля Шишаков. Його батько розповів про смерть дитини.

Про це пише ТСН.

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Повідомляється, що згідно з попередніми даними від МОЗ, можливою причиною стали препарати для внутрішньовенного наркозу.

Ілля Шишаков потрапив до зазначеної медустанови 10 серпня для проведення запланованої операції з усунення фімозу — простої медичної процедури, яка пов'язана із статевою системою. Його батько Роман стверджував, що сім'я раніше вже відвідувала цю лікарню і довіряла медперсоналу.

Операція пройшла вранці, і спочатку Ілля не мав порушень здоров'я. Однак згодом стан хлопчика погіршувався: з'явилися блювота, підвищена температура та інші тривожні симптоми, які спостерігалися і в інших дітей, прооперованих того дня.

Близькі пацієнтів тривожилися і намагалися з'ясувати причину у лікарів, проте їм казали, що все гаразд. У Іллі здоров'я продовжувало погіршуватись: він скаржився на біль, його шкіра ставала жовтою, з'явилися гематоми, і в результаті його помістили у відділення інтенсивної терапії.

Що сказали в іншій лікарні

Наступного дня хлопчика вирішили перевезти до іншої лікарні. Там його стан продовжив погіршуватись, і внутрішні органи почали відмовляти. Роман Шишаков каже, що саме його син став першим пацієнтом, якого було доставлено із "Лікарні Руднєва" до цієї установи. Незабаром після нього почали прибувати інші діти з аналогічними симптомами.

"Нирки вже не працюють, ураження печінки, легень і багатьох внутрішніх органів. На моє питання, які наші шанси видертися, лікар каже, що зазвичай позитивний вихід пацієнтів з цього стану десь 20-40%, але за умови, якщо ви до нас потрапляєте у перший день, ви до нас приїхали на другий", — каже батько хлопчика.

Пізніше Іллі провели процедуру гемодіалізу. Увечері того ж дня його стан став критичним, і його перевели на штучне дихання. Незважаючи на всі зусилля лікарів, 12 серпня вранці хлопчика не вдалося врятувати.

Нагадаємо, що у німецькому місті Айнбек невідомий чоловік напав на українських дітей через те, що вони розмовляли рідною мовою. Він скинув із моста 10-річного хлопчика.