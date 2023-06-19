"Запивают" поражение: в Кремле массово спиваются чиновники
Кремль борется с тревогой и стрессом, вызванными контрнаступлением ВСУ, с помощью алкоголя. Так, российский президент Владимир Путин увеличил объем вина для кремлевских чиновников.
Об этом сообщает The Telegraph.
Как Кремль "запивает" стресс
По данным издания, российские чиновники стали употреблять больше коньяка в течение дня и появляться на встречах пьяными и мрачными.
Так, после оглашения контрнаступления Украины и розыска Путина Международным уголовным судом в марте этого года возросло количество потребления алкоголя среди российских чиновников. Таким образом, Кремль увеличил норму вина на официальных банкетах до двух бутылок на каждого человека.
"Истории о чрезмерном употреблении алкоголя среди элиты совпадают с сообщениями о резком росте закупок водки и антидепрессантов после того, как Путин приказал ворваться в Украину в прошлом году", — отмечает издание.
В то же время призывы министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко ограничить потребление алкоголя после недавнего отравления метанолом из-за испорченного сидра никак не влияют на поведение чиновников. Они не снижают темпы собственного потребления, что влияет на их работоспособность и поступки. В частности, кремлевские чиновники часто пропускают или срывают встречи, посещая мероприятия в нетрезвом состоянии.
Напомним, что на встрече с "военкорами" президент России Владимир Путин заявил об огромных потерях украинской армии во время контрнаступления. Путин, вероятно, ожидает, что эта ложная информация повлияет на желание Запада помогать Украине.