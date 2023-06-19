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"Запивают" поражение: в Кремле массово спиваются чиновники

19 июня 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Запивают" поражение: в Кремле массово спиваются чиновники
Российский президент Владимир Путин с бокалом шампанского. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Кремль борется с тревогой и стрессом, вызванными контрнаступлением ВСУ, с помощью алкоголя. Так, российский президент Владимир Путин увеличил объем вина для кремлевских чиновников.

Об этом сообщает The Telegraph.

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По данным издания, российские чиновники стали употреблять больше коньяка в течение дня и появляться на встречах пьяными и мрачными.

Так, после оглашения контрнаступления Украины и розыска Путина Международным уголовным судом в марте этого года возросло количество потребления алкоголя среди российских чиновников. Таким образом, Кремль увеличил норму вина на официальных банкетах до двух бутылок на каждого человека.

"Истории о чрезмерном употреблении алкоголя среди элиты совпадают с сообщениями о резком росте закупок водки и антидепрессантов после того, как Путин приказал ворваться в Украину в прошлом году", — отмечает издание.

В то же время призывы министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко ограничить потребление алкоголя после недавнего отравления метанолом из-за испорченного сидра никак не влияют на поведение чиновников. Они не снижают темпы собственного потребления, что влияет на их работоспособность и поступки. В частности, кремлевские чиновники часто пропускают или срывают встречи, посещая мероприятия в нетрезвом состоянии.

Напомним, что на встрече с "военкорами" президент России Владимир Путин заявил об огромных потерях украинской армии во время контрнаступления. Путин, вероятно, ожидает, что эта ложная информация повлияет на желание Запада помогать Украине.

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