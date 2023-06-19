"Запивають" поразку: у Кремлі масово спиваються чиновники

Російський президент Володимир Путін із келихом шампанського. Фото: REUTERS

Кремль бореться з тривогою і стресом, спричиненим контрнаступом ЗСУ, за допомогою алкоголю. Так, російський президент Володимир Путін збільшив обсяг вина для кремлівських чиновників.

Про це повідомляє The Telegraph.

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За даними видання, російські урядовці стали вживати більше коньяку упродовж дня і з'являтися на зустрічах п'яними та похмурими.

Так, після оголошення контрнаступу України та розшуку Путіна Міжнародним кримінальним судом у березні цьогоріч зросла кількість споживання алкоголю серед російських чиновників. Таким чином, Кремль збільшив норму вина на офіційних банкетах до двох пляшок на кожну особу.

"Історії про надмірне вживання алкоголю серед еліти збігаються із повідомленнями про різке зростання закупівель горілки та антидепресантів після того, як Путін наказав вдертися в Україну минулого року", — зазначає видання.

Водночас заклики міністра охорони здоров'я РФ Михайла Мурашка обмежити споживання алкоголю після недавнього отруєння метанолом через зіпсований сидр ніяк не впливають на поведінку урядовців. Вони не знижують темпи свого власного споживання, що впливає на їхню працездатність і вчинки. Зокрема, кремлівські урядовці часто пропускають чи зривають зустрічі, відвідуючи заходи в нетверезому стані.

Нагадаємо, що на зустрічі із "воєнкорами" президент Росії Володимир Путін заявив про величезні втрати української армії під час контрнаступу. Путін, імовірно, чекає, що ця неправдива інформація вплине на бажання Заходу допомагати Україні.