Когда заработают онлайн-сервисы для ветеранов в "Дие": информация от Юлии Лапутиной

"Сейчас опасно": Лапутина рассказала, когда заработают онлайн-сервисы для ветеранов в "Дие"
Электронные сервисы для ветеранов в "Дие" заработают после победы Украины над россией. Использование таких сервисов может быть опасным для ветеранов.
Об этом на брифинге сказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
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Реестр ветеранов уже готов
Министр отметила, что электронный реестр украинских ветеранов уже создан, и он уже корреспондируется с реестрами других министерств и ведомств.
"Благодаря помощи американской организации IREX мы создали электронный реестр украинских ветеранов. В паблик он еще не запущен из-за мер безопасности, но он фактически существует и корреспондируется с реестрами других министерств и ведомств. Соответствующие электронные инструменты, чтобы быть клиентоориентированным для ветеранов, чтобы создать электронный ветеранский кабинет и все сервисы", — рассказала она.
В то же время, Лапутина подчеркнула, что сейчас запускать сервисы для ветеранов в "Дие" опасно, ведь многие ветераны проживают в оккупации и наличие информации об этом статусе в их смартфоне может создать для них дополнительную угрозу.
"У нас это уже готово, но мы не хотим, чтобы у кого-то на временно оккупированной территории в смартфоне появилась эта программа, которая засвидетельствует, что это ветеран. Ведь это опасно для людей. Но на следующий день после победы все эти сервисы включатся", — отметила глава Минветеранов.
Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что освобожденным из российского плена бойцам помогут восстановить документы через приложение "Дия". Для этого будет разработан специальный функционал — "Персональный менеджер".