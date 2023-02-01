Когда заработают онлайн-сервисы для ветеранов в "Дие": информация от Юлии Лапутиной

Юлия Лапутина

Электронные сервисы для ветеранов в "Дие" заработают после победы Украины над россией. Использование таких сервисов может быть опасным для ветеранов.

Об этом на брифинге сказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Реестр ветеранов уже готов

Министр отметила, что электронный реестр украинских ветеранов уже создан, и он уже корреспондируется с реестрами других министерств и ведомств.

"Благодаря помощи американской организации IREX мы создали электронный реестр украинских ветеранов. В паблик он еще не запущен из-за мер безопасности, но он фактически существует и корреспондируется с реестрами других министерств и ведомств. Соответствующие электронные инструменты, чтобы быть клиентоориентированным для ветеранов, чтобы создать электронный ветеранский кабинет и все сервисы", — рассказала она.

В то же время, Лапутина подчеркнула, что сейчас запускать сервисы для ветеранов в "Дие" опасно, ведь многие ветераны проживают в оккупации и наличие информации об этом статусе в их смартфоне может создать для них дополнительную угрозу.

"У нас это уже готово, но мы не хотим, чтобы у кого-то на временно оккупированной территории в смартфоне появилась эта программа, которая засвидетельствует, что это ветеран. Ведь это опасно для людей. Но на следующий день после победы все эти сервисы включатся", — отметила глава Минветеранов.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что освобожденным из российского плена бойцам помогут восстановить документы через приложение "Дия". Для этого будет разработан специальный функционал — "Персональный менеджер".