Коли запрацюють онлайн-сервіси для ветеранів у "Дії": інформація від Юлії Лапутіної

"Зараз небезпечно": Лапутіна розповіла, коли запрацюють онлайн-сервіси для ветеранів у "Дії"
Електронні сервіси для ветеранів у "Дії" запрацюють після перемоги України над росією. Наразі використання таких сервісів може бути небезпечним для ветеранів.
Про це на брифінгу сказала міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
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Реєстр ветеранів уже готовий
Міністерка зазначила, що електронний реєстр українських ветеранів уже створений, і він уже кореспондується з реєстрами інших міністерств і відомств.
"Завдяки допомозі американської організації IREX ми створили електронний реєстр українських ветеранів. У паблік він ще не запущений через безпекові заходи, але він фактично існує і кореспондується з реєстрами інших міністерств і відомств. Далі продовжуємо програму діджиталізації з нашими іноземними партнерами, будемо запроваджувати в "Дії" відповідні електронні інструменти, щоби бути клієнтоорієнтованим для ветеранів, щоби створити електронний ветеранський кабінет і всі сервіси", — розповіла вона.
Водночас Лапутіна наголосила, що зараз запускати сервіси для ветеранів у "Дії" небезпечно, адже багато ветеранів проживають в окупації і наявність інформації про цей статус у їхньому смартфоні може створити для них додаткову загрозу.
"У нас це все вже готово, але ми не хочемо, щоб у когось на тимчасово окупованій території у смартфоні з’явилася ця програма, яка засвідчить, що це ветеран. Адже це небезпечно для людей. Але наступного дня після перемоги всі ці сервіси включаться", — зазначила очільниця Мінветеранів.
Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що звільненим із російського полону бійцям допоможуть відновити документи через додаток "Дія". Для цього буде розроблено спеціальний функціонал — "Персональний менеджер".