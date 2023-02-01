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"Зараз небезпечно": Лапутіна розповіла, коли запрацюють онлайн-сервіси для ветеранів у "Дії"

1 лютого 2023 14:05
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Коли запрацюють онлайн-сервіси для ветеранів у "Дії": інформація від Юлії Лапутіної
Юлія Лапутіна
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Електронні сервіси для ветеранів у "Дії" запрацюють після перемоги України над росією. Наразі використання таких сервісів  може бути небезпечним для ветеранів. 

Про це на брифінгу сказала міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. 

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Реєстр ветеранів уже готовий

Міністерка зазначила, що електронний реєстр українських ветеранів уже створений, і він уже кореспондується з реєстрами інших міністерств і відомств. 

"Завдяки допомозі американської організації IREX ми створили електронний реєстр українських ветеранів. У паблік він ще не запущений через безпекові заходи, але він фактично існує і кореспондується з реєстрами інших міністерств і відомств. Далі продовжуємо програму діджиталізації з нашими іноземними партнерами, будемо запроваджувати в "Дії" відповідні електронні інструменти, щоби бути клієнтоорієнтованим для ветеранів, щоби створити електронний ветеранський кабінет і всі сервіси", — розповіла вона. 

Водночас Лапутіна наголосила, що зараз запускати сервіси для ветеранів у "Дії" небезпечно, адже багато ветеранів проживають в окупації і наявність інформації про цей статус у їхньому смартфоні може створити для них додаткову загрозу. 

"У нас це все вже готово, але ми не хочемо, щоб у когось на тимчасово окупованій території у смартфоні з’явилася ця програма, яка засвідчить, що це ветеран. Адже це небезпечно для людей. Але наступного дня після перемоги всі ці сервіси включаться", — зазначила очільниця Мінветеранів. 

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що звільненим із російського полону бійцям допоможуть відновити документи через додаток "Дія". Для цього буде розроблено спеціальний функціонал — "Персональний менеджер". 

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