Основатель ИИ заявил, что он может сделать людей "скучными"

Основатель ИИ Stability AI Эмад Мостак. Фото: Скриншот с видео

Основатель искусственного интеллекта Stability AI сделал личный прогноз по поводу будущего общества. По его мнению, искусственный интеллект вытеснит людей во многих областях.

Об этом информирует BBC.

Читайте также:

Прогноз

Британский основатель технологической компании Stability AI Эмад Мостак популяризировал Stable Diffusion. Это инструмент, использующий ИИ для создания изображений из простых текстовых инструкций путем анализа изображений, найденных в Интернете.

ШИ позволяет компьютеру думать или действовать больше, чем человек. Это называется машинным обучением, когда компьютеры могут научиться что-то делать, не давая точных инструкций человеку, сидящему за клавиатурой и нажавшему "команды". В апреле около 1000 экспертов просили приостановить его разработку, предупредив о потенциальных рисках. Они объяснили, что соревнование по разработке систем искусственного интеллекта вышло из-под контроля.

В интервью основатель ИИ рассказал, что может произойти без контроля искусственного интеллекта.

"Худший сценарий состоит в том, что он распространяется и в основном контролирует человечество", — сказал Эмад Мостак.

Также он добавил, что если человечество создаст компьютеры умнее себя, общество просто не сможет быть уверено в том, что может произойти дальше. Эмад Мостак считает, что в скором времени правительства могут быть шокированы внезапными реалиями. Им нужно будет время, чтобы принять меры по неожиданному событию. Он вспоминает момент, когда Том Хэнкс заразился Covid-19, и только после этого все обратили на это внимание.

Опасность от ИИ

Одним из первых всплесков беспокойство произошло после того, как реклама нападения республиканцев на Джо Байдена была создана с использованием поддельных компьютерных изображений.

"Когда существует риск для информации, которой избиратели могут доверять, правительства должны реагировать на это. ИИ будет больше экономическим влиянием, чем пандемия. Именно мы решаем, в каком направлении все это пойдет", — сказал основатель ИИ Эмад Мостак.

Также он добавил, что некоторые направления работы, несомненно, исчезнут. Банк Goldman Sachs предположил, что почти непонятные 300 миллионов рабочих мест могут быть потеряны или уменьшены из-за развития технологий.

Эмад Мостак надеется, что можно будет создать лучшие рабочие места, поскольку "повышение производительности сбалансируется", и люди смогут сосредоточиться на вещах, которые делают нас людьми, и позволить машинам производить больше привычной работы. Он соглашается с бывшим главным научным советником Великобритании сэром Патриком Валлансом, что развитие искусственного интеллекта и его влияние может оказаться даже большим, чем промышленная революция.

Доверие к ИИ

В отличие от некоторых своих конкурентов основатель решительно настроен, что его технология останется с открытым исходным кодом – другими словами, кто-либо может просмотреть код, поделиться им и использовать его. По его мнению, это то, что должно дать обществу уровень доверия к происходящему.

"Я думаю, что не должно быть нужды в доверии. Если вы создаете открытые модели и делаете это открыто, вас следует критиковать, если вы делаете что-то неправильно, и, надеюсь, хвалить, если вы делаете что-то правильно", — заявил Эмад Мостак.

Предприниматель убежден, что через 10 лет его компания и другие руководители AI, ChatGPT и DeepMind, будут даже больше, чем Google и Facebook. Однако прогнозы по технологиям очень сложны, ведь обоснованные предположения могут оказаться совершенно ложными. Но, по его словам, понятно, что публичная дискуссия о рисках и реалиях ИИ сейчас продолжается. Человечество может быть на пороге радикальных перемен.

Напомним, что читать мнения другого человека больше не фантастика и не суперсила. Ученые создали новую эффективную систему на основе искусственного интеллекта , которая способна считывать активность человеческого мозга и превращать сигналы в непрерывный поток текста.