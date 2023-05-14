Засновник ШІ заявив, що він може зробити людей "нудними"

Засновник ШІ Stability AI Емад Мостак. Фото: Скріншот з відео

Засновник штучного інтелекту Stability AI зробив особистий прогноз щодо майбутнього суспільства. На його думку, штучний інтелект витіснить людей у ​​багатьох сферах.

Про це інформує BBC.

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Прогноз

Британський засновник технологічної компанії Stability AI Емад Мостак популяризував Stable Diffusion. Це інструмент, який використовує ШІ для створення зображень із простих текстових інструкцій шляхом аналізу зображень, знайдених в Інтернеті.

ШІ дозволяє комп’ютеру думати або діяти більше як людина. Це називається машинним навчанням, коли комп’ютери можуть навчитися щось робити, не даючи точних інструкцій людині, яка сидить за клавіатурою і натискає "команди". У квітні близько 1000 експертів просили призупинити його розробку, попередивши про потенційні ризики. Вони пояснили, що змагання за розробкою систем штучного інтелекту вийшла з-під контролю.

В інтерв’ю засновник ШІ розказав, що може статись без контролю над штучним інтелектом.

"Найгірший сценарій полягає в тому, що він розповсюджується і в основному контролює людство", — сказав Емад Мостак.

Також він додав, що якщо людство створить комп’ютери, розумніші за себе, суспільство просто не зможе бути впевнене у тому, що може станетися далі. Емад Мостак вважає, що незабаром уряди можуть бути шоковані раптовими реаліями. Їм треба буде час, щоб вжити заходів щодо неочікуваної події. Він згадує момент, коли Том Хенкс заразився Covid-19, і тільки після того всі звернули на це свою увагу.

Небезпека від ШІ

Одним із перший сплесків занепокоєння стався після того, як рекламу нападу республіканців на Джо Байдена було створено з використанням підроблених комп’ютерних зображень.

"Коли існує ризик для інформації, якій виборці можуть довіряти, уряди повинні реагувати на це. ШІ буде більшим економічним впливом, ніж пандемія. Саме ми вирішуємо, у якому напрямку все це піде", — сказав засновник ШІ Емад Мостак.

Також він додав, що деякі напрямки роботи, безсумнівно, зникнуть. Банк Goldman Sachs припустив, що майже незрозумілі 300 мільйонів робочих місць можуть бути втрачені або зменшені через розвиток технологій.

Емад Мостак сподівається, що можна буде створити кращі робочі місця, оскільки "підвищення продуктивності збалансується", і люди зможуть зосередитися на речах, які роблять нас людьми, і дозволити машинам робити більше звичної роботи. Він погоджується з колишнім головним науковим радником Великої Британії сером Патріком Валлансом, що розвиток штучного інтелекту та його вплив може виявитися навіть більшим, ніж промислова революція.

Довіра до ШІ

На відміну від деяких своїх конкурентів засновник рішуче налаштований, що його технологія залишиться з відкритим вихідним кодом — іншими словами, будь-хто може переглянути код, поділитися ним і використовувати його. На його думку, це те, що повинно дати суспільству рівень довіри до того, що відбувається.

"Я думаю, що не повинно бути потреби в довірі. Якщо ви створюєте відкриті моделі і робите це відкрито, вас слід критикувати, якщо ви робите щось неправильно, і, сподіваюся, хвалити, якщо ви робите щось правильно", — заявив Емад Мостак.

Підприємець переконаний, що через 10 років його компанія та інші керівники AI, ChatGPT і DeepMind, будуть навіть більшими, ніж Google і Facebook. Однак прогнози щодо технологій дуже складні, адже обґрунтовані припущення можуть виявитися абсолютно хибними. Але з його слів зрозуміло, що публічна дискусія про ризики та реалії ШІ зараз триває. Людство може бути на порозі радикальних змін.

Нагадаємо, що читати думки іншої людини — більше не фантастика та не суперсила. Вчені створили нову ефективну систему на основі штучного інтелекту, яка здатна зчитувати активність людського мозку і перетворювати сигнали на безперервний потік тексту.