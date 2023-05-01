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Благодаря оригинальной диете жительница Черниговщины родила 5-килограммового младенца

1 мая 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Благодаря оригинальной диете жительница Черниговщины родила 5-килограммового младенца
Татьяна Акулова, мать младенца. Фото: Gorod.cn.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Чернигове жительница Новгород-Северского района области родила младенца весом около 5 килограммов. Сама роженица рассказала, что практически всю беременность сидела на цитрусовой диете, потребляя большое количество лимонов и мандаринов.

Об этом сообщило черниговское издание Gorod.

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В апреле жительница села Семеновка Новгород-Северского района Черниговской области Татьяна Акулова родила ребенка весом 4,94 кг, ростом 60 см.

Обычно такой размер малыши приобретают аж в 2-3-месячном возрасте.

Оригинальная диета

Татьяна рассказала, что первый ее ребенок тоже родился большим — 4,22 кг.

"Первую беременность налегала на булки и конфеты. Думала, что сын большой из-за этого. Во вторую беременность от мучного и сладкого отвлекло полностью. Даже от хлеба и блинов. Уминала цитрусовые. Лимоны и мандарины ела килограммами. А еще много овощей, других фруктов", — отметила роженица.

Врачи проинформировали женщину во время беременности, что еще за месяц до родов ребенок набрал вес 3,8 кг, что является обычным показателем для новорожденного.

Рожала Татьяна в областном центре по настоянию мужчины, который является военнослужащим.

Напомним, согласно исследованиям ВОЗ, около 17,5% взрослого населения Земли страдает бесплодием. Из них 17,8% — в странах с высоким уровнем дохода и 16,5% — в странах с низким и средним уровнем дохода.

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