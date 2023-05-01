Благодаря оригинальной диете жительница Черниговщины родила 5-килограммового младенца
В Чернигове жительница Новгород-Северского района области родила младенца весом около 5 килограммов. Сама роженица рассказала, что практически всю беременность сидела на цитрусовой диете, потребляя большое количество лимонов и мандаринов.
Об этом сообщило черниговское издание Gorod.
Богатырский младенец
В апреле жительница села Семеновка Новгород-Северского района Черниговской области Татьяна Акулова родила ребенка весом 4,94 кг, ростом 60 см.
Обычно такой размер малыши приобретают аж в 2-3-месячном возрасте.
Оригинальная диета
Татьяна рассказала, что первый ее ребенок тоже родился большим — 4,22 кг.
"Первую беременность налегала на булки и конфеты. Думала, что сын большой из-за этого. Во вторую беременность от мучного и сладкого отвлекло полностью. Даже от хлеба и блинов. Уминала цитрусовые. Лимоны и мандарины ела килограммами. А еще много овощей, других фруктов", — отметила роженица.
Врачи проинформировали женщину во время беременности, что еще за месяц до родов ребенок набрал вес 3,8 кг, что является обычным показателем для новорожденного.
Рожала Татьяна в областном центре по настоянию мужчины, который является военнослужащим.
Напомним, согласно исследованиям ВОЗ, около 17,5% взрослого населения Земли страдает бесплодием. Из них 17,8% — в странах с высоким уровнем дохода и 16,5% — в странах с низким и средним уровнем дохода.