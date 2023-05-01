Завдяки оригінальній дієті мешканка Чернігівщині народила 5-кілограмове немовля

Тетяна Акулова, мама немовляти. Фото: Gorod.cn.ua

У Чернігові мешканка Новгород-Сіверського району області народила немовля вагою майже 5 кілограмів. Сама породілля розповіла, що практично усю вагітність сиділа на цитрусовій дієті, споживаючи велику кількість лимонів і мандаринів.

Про це повідомило чернігівське видання Gorod.

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У квітні мешканка села Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області Тетяна Акулова народила дитину вагою 4,94 кг, зростом 60 см.

Зазвичай такого розміру малюки набувають аж у 2-3-місячному віці.

Оригінальна дієта

Тетяна розповіла, що перша її дитина теж народилася великою — 4,22 кг.

"Першу вагітність налягала на булки і цукерки. Думала, що син великий через це. У другу вагітність від борошняного і солодкого відвернуло повністю. Навіть від хліба і млинців. Наминала цитрусові. Лимони і мандарини їла кілограмами. А ще багато овочів, інших фруктів", — зазначила породілля.

Лікарі поінформували жінку під час вагітності, що ще за місяць до пологів дитина набрала вагу 3,8 кг, що є звичайним показником для новонародженого.

Народжувала Тетяна в обласному центрі за наполяганням чоловіка, який є військовослужбовцем.

Нагадаємо, згідно із дослідженнями ВООЗ, близько 17,5% дорослого населення Землі страждає від безпліддя. З них 17,8% — у країнах із високим рівнем доходу та 16,5% — у країнах із низьким та середнім рівнем доходу.