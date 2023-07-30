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Зеленский наградил защитников, проходящих реабилитацию в Ивано-Франковске

30 июля 2023 15:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский наградил защитников, проходящих реабилитацию в Ивано-Франковске
Владимир Зеленский награждает украинского воина. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Ивано-Франковск. Он посетил украинских защитников, лечащихся в местном реабилитационном центре.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Награждение военных

Глава государства побеседовал с воинами, проходящими реабилитацию в центре. Он вручил украинским военнослужащим государственные награды, а именно ордена "За мужество" III степени.

"Хочу поблагодарить каждого из наших воинов за подвиг и героизм. Спасибо от всех украинцев за защиту нашего государства. Победа точно будет! Желаю быстрого выздоровления!", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь бойцы подарили главе государства свои шевроны.

Благодарность медработникам

Также он встретился с врачами и работниками медучреждения.

"Хочу поблагодарить за вашу большую работу. Вы — врачи, медсестры — все фантастические! Мы вам очень благодарны!", — добавил Президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский посетил Донецкую область. При этом украинский лидер рассказал о ситуации на фронте.

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