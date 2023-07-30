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Зеленський нагородив захисників, які проходять реабілітацію в Івано-Франківську

30 липня 2023 15:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський нагородив захисників, які проходять реабілітацію в Івано-Франківську
Володимир Зеленський нагороджує українського воїна. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський приїхав із робочим візитом до Івано-Франківська. Він відвідав українських захисників, які лікуються в місцевому реабілітаційному центрі.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Нагородження військових

Глава держави поговорив з воїнами, які проходять реабілітацію у центрі. Він вручив українським військовослужбовцям державні нагороди, а саме ордени "За мужність" IIІ ступеня.

"Хочу подякувати кожному з наших воїнів за подвиг та героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю швидкого одужання!", — наголосив Зеленський.

Своєю чергою бійці подарували очільнику держави свої шеврони. 

Подяка медпрацівникам

Також він зустрівся з лікарями та працівниками медзакладу.

"Хочу подякувати за вашу велику роботу. Ви — лікарі, медсестри — усі фантастичні! Ми вам дуже вдячні!", — додав Президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. При цьому український лідер розповів про ситуацію на фронті.

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