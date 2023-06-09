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Зеленский обсудил последствия подрыва Каховской ГЭС с премьером Японии

9 июня 2023 13:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский обсудил последствия подрыва Каховской ГЭС с премьером Японии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 9 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Говорили о последствиях, вызванных подрывом Каховской ГЭС.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своей официальной Telegram-странице.

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"В ходе телефонного разговора с Премьер-министром Японии Фумио Кишидой рассказал о катастрофических последствиях подрыва Россией Каховской ГЭС, ситуации на линии фронта и очередной активизации российского ракетного террора против Украины. Говорили о дальнейшей поддержке безопасности со стороны Японии, сотрудничестве между нашими странами и восстановление Украины", — сказал Зеленский.

Также Зеленский и Кишида обсудили шаги по реализации украинской формулы мира, а также подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Последние преступления агрессора подтвердили, что украинская формула мира актуальна как никогда. Должны остановить террор России. Спасибо за поддержку!" – отметил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что ООН ответила на критику Зеленского и сделала скандальное заявление о спасении людей . Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на критику Президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что организация не занимается физическим спасением людей. По его словам, организация принимает участие в оказании помощи людям в перемещении в более безопасные районы, доступе к чистой воде и продовольствию и получении денежной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС. Известно, что организации не предоставили ответа о помощи.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на подрыв Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что большое количество людей на юге Украины могут погибнуть из-за подтопления, возникшего в результате теракта России.

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