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Зеленський обговорив наслідки підриву Каховської ГЕС із премʼєром Японії

9 червня 2023 13:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський обговорив наслідки підриву Каховської ГЕС із премʼєром Японії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 9 червня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Говорили про наслідки, які спричив підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй офіційній Telegram-сторінці.

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"Під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою розповів про катастрофічні наслідки підриву Росією Каховської ГЕС, ситуацію на лінії фронту та чергову активізацію російського ракетного терору проти України. Говорили про подальшу безпекову підтримку з боку Японії, співпрацю між нашими країнами та відбудову України", — сказав Зеленський.

Також Зеленський та Кішіда обговорили кроки для реалізації української формули миру, а також підготовку до Глобального саміту миру.

"Останні злочини агресора підтвердили, що українська формула миру актуальна як ніколи. Маємо зупинити терор Росії. Дякую за підтримку!" — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ООН відповіла на критику Зеленського та зробила скандальну заяву щодо порятунку людей. Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік відреагував на критику Президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що організація не займається фізичним порятунком людей. За його словами, організація бере участь у наданні допомоги людям у переміщенні в більш безпечні райони, доступі до чистої води й продовольства та отриманні грошової допомоги.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський відповів, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС. Відомо, що організації не надали жодної відповіді про допомогу. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на підрив Каховської гідроелектростанції. Він наголосив, що велика кількість людей на півдні України можуть загинути через підтоплення, яке виникло внаслідок теракту Росії.

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