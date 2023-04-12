Зеленский получил две высокие награды Чеченской Республики Ичкерия
Президент Украины Владимир Зеленский получил две высшие награды Чеченской Республики Ичкерия — орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева. Награды Президенту передал глава украинской разведки Кирилл Буданов.
Об этом сообщил Офис Президента Украины.
Награды для Зеленского
Зеленский получил эти ордена "за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом".
Награды украинскому президенту назначило правительство Ичкерии в изгнании.
"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", — говорится в постановлении, которое глава ичкерского правительства в изгнании Ахмед Зака 27 ноября 2022 года.
Награды Зеленскому передал глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Кого награждают Орденом Джохара Дудаева
Как известно, орден Джохара Дудаева присуждается кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.
Что известно о Чеченской Республике Ичкерии
Чеченская Республика Ичкерия — самопровозглашенное в 1991 году государственное образование, существовавшее после распада СССР на территории Чечено-Ингусской АССР, ликвидированное российскими властями в 2000 году после ее силового включения в состав РФ как "Чеченская Республика".
Провозглашение суверенитета ЧРИ явилось поводом для двух войн. Во время первой чеченской войны россияне устроили штурм Грозного, продолжавшийся с 31 декабря 1994 года по 6 марта 1995-го. В результате ожесточенных боев и российских бомбежек город был практически полностью разрушен. Россия приравнивает лидеров ЧРИ к террористам.
18 октября Верховная Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа российским.
Напомним, в конце декабря секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, когда Ичкерия станет свободной. По его словам, как только не станет Путина, Ичкерия станет свободной страной. Поскольку это отдельная страна, не имеющая отношения к России, Путин просто покупает лояльность Кадырова.