Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Зеленский получил две высокие награды Чеченской Республики Ичкерия arrow

Зеленский получил две высокие награды Чеченской Республики Ичкерия

12 апреля 2023 18:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский получил две высокие награды Чеченской Республики Ичкерия
Глава украинской разведки Кирилл Буданов (слева) награждает Президента Украины Владимира Зеленского (справа). Фото: Офис Президента
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский получил две высшие награды Чеченской Республики Ичкерия — орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева. Награды Президенту передал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Об этом сообщил Офис Президента Украины.

Читайте также:

Награды для Зеленского

Зеленский получил эти ордена "за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом".

Награды украинскому президенту назначило правительство Ичкерии в изгнании.

"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", — говорится в постановлении, которое глава ичкерского правительства в изгнании Ахмед Зака 27 ноября 2022 года.

Награды Зеленскому передал глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Награда Зеленского
Орден Чеченской Республики Ичкерия "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева

Кого награждают Орденом Джохара Дудаева

Как известно, орден Джохара Дудаева присуждается кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

Что известно о Чеченской Республике Ичкерии

Чеченская Республика Ичкерия — самопровозглашенное в 1991 году государственное образование, существовавшее после распада СССР на территории Чечено-Ингусской АССР, ликвидированное российскими властями в 2000 году после ее силового включения в состав РФ как "Чеченская Республика".

Провозглашение суверенитета ЧРИ явилось поводом для двух войн. Во время первой чеченской войны россияне устроили штурм Грозного, продолжавшийся с 31 декабря 1994 года по 6 марта 1995-го. В результате ожесточенных боев и российских бомбежек город был практически полностью разрушен. Россия приравнивает лидеров ЧРИ к террористам.

18 октября Верховная Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа российским.

Напомним, в конце декабря секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, когда Ичкерия станет свободной. По его словам, как только не станет Путина, Ичкерия станет свободной страной. Поскольку это отдельная страна, не имеющая отношения к России, Путин просто покупает лояльность Кадырова.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB