Зеленский получил две высокие награды Чеченской Республики Ичкерия

Глава украинской разведки Кирилл Буданов (слева) награждает Президента Украины Владимира Зеленского (справа). Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский получил две высшие награды Чеченской Республики Ичкерия — орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева. Награды Президенту передал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Об этом сообщил Офис Президента Украины.

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Награды для Зеленского

Зеленский получил эти ордена "за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом".

Награды украинскому президенту назначило правительство Ичкерии в изгнании.

"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", — говорится в постановлении, которое глава ичкерского правительства в изгнании Ахмед Зака 27 ноября 2022 года.

Награды Зеленскому передал глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Орден Чеченской Республики Ичкерия "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева

Кого награждают Орденом Джохара Дудаева

Как известно, орден Джохара Дудаева присуждается кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

Что известно о Чеченской Республике Ичкерии

Чеченская Республика Ичкерия — самопровозглашенное в 1991 году государственное образование, существовавшее после распада СССР на территории Чечено-Ингусской АССР, ликвидированное российскими властями в 2000 году после ее силового включения в состав РФ как "Чеченская Республика".

Провозглашение суверенитета ЧРИ явилось поводом для двух войн. Во время первой чеченской войны россияне устроили штурм Грозного, продолжавшийся с 31 декабря 1994 года по 6 марта 1995-го. В результате ожесточенных боев и российских бомбежек город был практически полностью разрушен. Россия приравнивает лидеров ЧРИ к террористам.

18 октября Верховная Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа российским.

Напомним, в конце декабря секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, когда Ичкерия станет свободной. По его словам, как только не станет Путина, Ичкерия станет свободной страной. Поскольку это отдельная страна, не имеющая отношения к России, Путин просто покупает лояльность Кадырова.