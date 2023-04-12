Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія arrow

Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія

12 квітня 2023 18:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія
Очільник української розвідки Кирило Буданов (зліва) нагороджує Президента України Володимира Зеленського (справа). Фото: Офіс Президента
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія — орден "Честь Нації" та орден імені Джохара Дудаєва. Нагороди  Президенту передав очільник української розвідки Кирило Буданов.

Про це повідомив Офіс президента України.

Читайте також:

Нагороди для Зеленського

Зеленський отримав ці ордени "за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом". 

Нагороди українському президенту призначив уряд Ічкерії у вигнанні.

"Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами", — йдеться у постанові, яку глава ічкерського уряду у вигнанні Ахмед Закаєв підписав 27 листопада 2022 року.

Нагороди Зеленському передав очільник розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Нагородо Зеленського
Орден Чеченської Республіки Ічкерія "Честь Нації" та орден імені Джохара Дудаєва

Кого нагороджують Орденом Джохара Дудаєва

Як відомо, орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена "Честь Нації". Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.

Що відомо про Чеченську Республіку Ічкерію

Чеченська Республіка Ічкерія — самопроголошене в 1991 році державне утворення, що існувало після розпаду СРСР на території Чечено-Інгуської АРСР, ліквідоване російською владою у 2000 році після її силового включення до складу РФ як "Чеченська Республіка".

Проголошення суверенітету ЧРІ стало приводом для двох воєн. Під час першої чеченської війни росіяни влаштували штурм Грозного, який тривав з 31 грудня 1994 року до 6 березня 1995-го. Внаслідок запеклих боїв та російських бомбардувань місто було практично повністю зруйноване. Росія прирівнює лідерів ЧРІ до терористів.

18 жовтня Верховна Рада визнала територію Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Росією та засудила вчинення геноциду чеченського народу росіянами.

Нагадаємо, наприкінці грудня секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, коли Ічкерія стане вільною. За його словами, як тільки не стане Путіна, Ічкерія стане вільною країною. Оскільки це окрема країна, яка не має відношення до Росії, а Путін просто купує лояльність Кадирова. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB