Очільник української розвідки Кирило Буданов (зліва) нагороджує Президента України Володимира Зеленського (справа). Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія — орден "Честь Нації" та орден імені Джохара Дудаєва. Нагороди Президенту передав очільник української розвідки Кирило Буданов.

Про це повідомив Офіс президента України.

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Зеленський отримав ці ордени "за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом".

Нагороди українському президенту призначив уряд Ічкерії у вигнанні.

"Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами", — йдеться у постанові, яку глава ічкерського уряду у вигнанні Ахмед Закаєв підписав 27 листопада 2022 року.

Нагороди Зеленському передав очільник розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Орден Чеченської Республіки Ічкерія "Честь Нації" та орден імені Джохара Дудаєва

Кого нагороджують Орденом Джохара Дудаєва

Як відомо, орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена "Честь Нації". Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.

Що відомо про Чеченську Республіку Ічкерію

Чеченська Республіка Ічкерія — самопроголошене в 1991 році державне утворення, що існувало після розпаду СРСР на території Чечено-Інгуської АРСР, ліквідоване російською владою у 2000 році після її силового включення до складу РФ як "Чеченська Республіка".

Проголошення суверенітету ЧРІ стало приводом для двох воєн. Під час першої чеченської війни росіяни влаштували штурм Грозного, який тривав з 31 грудня 1994 року до 6 березня 1995-го. Внаслідок запеклих боїв та російських бомбардувань місто було практично повністю зруйноване. Росія прирівнює лідерів ЧРІ до терористів.

18 жовтня Верховна Рада визнала територію Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Росією та засудила вчинення геноциду чеченського народу росіянами.

Нагадаємо, наприкінці грудня секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, коли Ічкерія стане вільною. За його словами, як тільки не стане Путіна, Ічкерія стане вільною країною. Оскільки це окрема країна, яка не має відношення до Росії, а Путін просто купує лояльність Кадирова.