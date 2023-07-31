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Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию БПЛА: подробности

31 июля 2023 13:00
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию БПЛА: подробности
Военнослужащий ВСУ запускает дрон. Фото: АрміяІнформ
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию. Законопроект был зарегистрирован под № 8185.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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По информации нардепа, законопроект предусматривает "запрет любых полетов БПС над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных КМУ, пунктами пропуска (пунктами контроля) через государственную границу Украины и контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Госпогранслужбы".

Кто обеспечит исполнение законопроекта

Подписанный Президентом законопроект дает возможность СБУ, военнослужащим Нацгврадии и работникам полиции принимать меры по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотных воздушных судов.

Следует отметить, что военные и правоохранители могут прекратить незаконный полет БпЛА в принудительном порядке.

Ранее мы сообщали, что компания "СпецТехноЭкспорт" приступила к серийному производству морского дрона Magura V5. Эта военная техника используется Силами обороны Украины в российско-украинской войне.

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