Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию БПЛА: подробности

Военнослужащий ВСУ запускает дрон. Фото: АрміяІнформ

Президент Украины подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию. Законопроект был зарегистрирован под № 8185.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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По информации нардепа, законопроект предусматривает "запрет любых полетов БПС над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных КМУ, пунктами пропуска (пунктами контроля) через государственную границу Украины и контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Госпогранслужбы".

Кто обеспечит исполнение законопроекта

Подписанный Президентом законопроект дает возможность СБУ, военнослужащим Нацгврадии и работникам полиции принимать меры по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотных воздушных судов.

Следует отметить, что военные и правоохранители могут прекратить незаконный полет БпЛА в принудительном порядке.



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