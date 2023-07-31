Зеленський підписав законопроєкт щодо протидії незаконному використанню БпЛА: подробиці

Військовослужбовець ЗСУ запускає дрона. Фото: АрміяІнформ

Президент України підписав законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню. Законопроєкт було зареєстровано за № 8185.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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За інформацією нардепа, законопроєкт передбачає "заборону будь-яких польотів БПС над прикордонною смугою, за виключенням випадків, визначених КМУ, пунктами пропуску (пунктами контролю) через державний кордон України та контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Держприкордонслужби".

Хто забезпечить виконання законопроєкту

Підписаний Президентом законопроєкт дає можливість СБУ, військовослужбовцям Нацгврадії та працівникам поліції вживати заходів для запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден.

Варто зазначити, що військові та правоохоронці можуть припинити незаконний політ БпЛА в примусовому порядку.



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