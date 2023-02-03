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Зеленский объяснил, почему подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим

3 февраля 2023 08:54
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Ужесточение наказания военнослужащих — Зеленский ответил на петицию о его ветировании
Владимир Зеленский
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой ветировать законопроект 8271, усиливающий уголовную ответственность военных. Этот закон Зеленский подписал 25 января.

Об этом говорится в ответе на петицию на сайте Президента.

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Что ответил Зеленский

По словам президента, залогом боеспособности военных подразделений является, в том числе соблюдение военной дисциплины, основанной на осознании военнослужащими своей воинской обязанности, ответственности за защиту Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, на их верности военной присяге.

"Подписанный мною закон № 8271 направлен на улучшение состояния военной дисциплины и правопорядка при несении военной службы, повышении боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи для защиты Отечества", — сказал глава государства.

Он также отметил, что при принятии решения о подписании учел позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командиров воинских частей.

В частности, в военном руководстве считают, что этот закон позволит избежать необоснованных потерь личного состава.

Также он призвал Кабмин усовершенствовать механизм применения к военным ответственности за правонарушения.

Зеленский заявил, что разделяет убеждение, что эти наказания должны применяться с учетом индивидуального характера юридической ответственности, степени тяжести совершенного правонарушения, принципов справедливости и верховенства права.

В то же время, он назвал залогом боеспособности военных подразделений, в том числе соблюдения военной дисциплины.

Что известно о законопроекте

Верховная Рада в декабре приняла законопроект, усиливающий уголовную ответственность военнослужащих за невыполнение приказов руководства Украины.

В частности, согласно законопроекту № 8271, судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений:

  • неповиновение (статья 402 Уголовного кодекса);
  • неисполнение приказа (статья 403 Уголовного кодекса);
  • угрозы или насилие против начальника (статья 405 Уголовного кодекса);
  • самовольное оставление воинской части (статья 407 Уголовного кодекса);
  • дезертирство (статья 408 Уголовного кодекса);
  • самовольное оставление поля боя (статья 429 Уголовного кодекса).

Также растут сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения. В частности, речь идет о распитии военными алкогольных напитков.

Мнение общественности

Правозащитники и общественность призвали Президента Владимира Зеленского ветировать этот закон. На сайте Офиса Президента даже появилась соответствующая петиция, набравшая более 25 тысяч голосов.

По мнению правозащитных организаций, в случае вступления в силу этот закон будет иметь эффект, противоположный ожидаемому: вместо предотвращения совершения военных преступлений и административных правонарушений он станет причиной нарушения права на справедливый суд и дискриминации самих военнослужащих.

По мнению инициатора обращения, этот закон выгоден в первую очередь россии и его президенту: "Прошу Верховную раду принять закон, который будет отвечать ценностям демократического государства, за которое мы все боремся и воюем на смерть", — подчеркнула автор.

Напомним, недавно стало известно, какое наказание ждет мужчин-ВПЛ, которые не стали на учет в ТЦК. Подобные действия можно считать укрывательством от военкоматов и уклонением от военной службы. В Украине за это грозит административная ответственность.

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