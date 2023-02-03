Посилення покарання військовослужбовців — Зеленський відповів на петицію про його ветування

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових. Цей закон Зеленський підписав 25 січня.

Про це йдеться у відповіді на петицію на сайті Президента.

Що відповів Зеленський

За словами президента, запорукою боєздатності військових підрозділів є, у тому числі дотримання військової дисципліни, яка ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов’язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності військовій присязі.

"Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни", — сказав глава держави.

Він також зазначив, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин.

Зокрема, у військовому керівництві вважають, що цей закон дозволить уникнути необґрунтованих втрат особового складу.

Також, він закликав Кабмін вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення.

Зеленський заявив, що розділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права.

Водночас він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі дотримання військової дисципліни.

Що відомо про законопроєкт

Верховна Рада у грудні ухвалила законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів керівництва України.

Зокрема, згідно з законопроєктом № 8271, судам заборонять пом’якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за окремі види злочинів:

непокора (стаття 402 Кримінального кодексу);

невиконання наказу (стаття 403 Кримінального кодексу);

погрози або насильство проти начальника (стаття 405 Кримінального кодексу);

самовільне залишення військової частини (стаття 407 Кримінального кодексу);

дезертирство (стаття 408 Кримінального кодексу);

самовільне залишення поля бою (стаття 429 Кримінального кодексу).

Також збільшуються терміни покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення. Зокрема, йдеться про розпиття військовими алкогольних напоїв.

Думка громадськості

Правозахисники та громадськість закликали Президента Володимира Зеленського ветувати цей закон. На сайті Офісу Президента навіть з'явилась відповідна петиція набрала понад 25 тисяч голосів.

На думку правозахисних організацій, у разі набуття чинності цей закон матиме ефект, протилежний очікуваному: замість запобігання вчиненню воєнних злочинів та адміністративних правопорушень він стане причиною порушення права на справедливий суд і дискримінації самих військовослужбовців.

На думку ініціаторки звернення, цей закон вигідний у першу чергу росії та її президенту: "Прошу Верховну раду ухвалити закон, який відповідатиме цінностям демократичної держави, за яку ми всі боремося та воюємо на смерть", — наголосила авторка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, яке покарання чекає на чоловіків-ВПО, які не стали на облік у ТЦК. Подібні дії можна вважати переховуванням від військкоматів й ухиленням від військової служби. В Україні за це загрожує адміністративна відповідальність.