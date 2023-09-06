Зеленский показал смелых военных на боевых позициях

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Идут 560 сутки героического сопротивления украинцев от полномасштабного вторжения России. Украинские защитники смело и мужественно удерживают наше небо и доказывают, что Украина выстояла.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал соответствующие фотографии военных с фронта.

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"Украина выстояла. И Украина продолжает жить. Украина защищается. Украина возвращает свое. Благодаря смелости. Благодаря единству. Благодаря оружию. Благодаря поддержке мира", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные уменьшили количество российской армии примерно на 610 человек. Также враг продолжает безумными темпами терять важную технику для ведения войны.

Также мы писали, что украинские военные продолжают наступление на запад Запорожской области. Им удалось добиться успеха в этом направлении.