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Зеленський показав сміливих військових на бойових позиціях

6 вересня 2023 12:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський показав сміливих військових на бойових позиціях
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Триває 560 доба героїчного спротиву українців від повномасштабного вторгнення Росії. Українські захисники сміливо та мужньо тримають наше небо і доводять, що Україна вистояла.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський та опублікував відповідні світлини військових з фронту.

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"Україна вистояла. І Україна продовжує жити. Україна захищається. Україна повертає своє. Завдяки сміливості. Завдяки єдності. Завдяки зброї. Завдяки підтримці світу", — наголосив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, за минулу добу українські військові зменшили кількість російської армії приблизно на 610 осіб. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу техніку для ведення війни.

Також ми писали, що українські військові продовжують наступ на захід Запорізької області. Їм вдалося досягти успіху на цьому напрямку.

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