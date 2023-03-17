Зеленский показал впечатляющие фото украинцев, которые больше года живут в условиях войны
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал серию фото украинцев, которые уже больше года живут в условиях полномасштабного вторжения россии. В частности, на фото запечатлены военные и волонтеры.
Соответствующие фото Владимир Зеленский обнародовал на своих страницах в соцсетях.
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"Когда пришедший на нашу землю оккупант почему-то верит в себя, украинцы, уверенно глядя в глаза врагу, доказывают, что верить в Украине будут только в Украину и только в украинцев, только в нашу славу – славу украинского народа, славу украинских героев", — говорится в комментарии к фото.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что настанет день, и кремлевский режим ответит за свои преступления. Для этого в мире будет создан трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого.
Также ранее Зеленский напомнил о годовщине бомбардировки драмтеатра в Мариуполе.
Фото: Roman Pilipey for Getty Images, André Luís Alves for Anadolu Images, Antoni Lallican, Aris Messinis, Stas Kozljuk, Wolfgang Schwan for Anadolu Images, Evgeniy Maloletka, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova