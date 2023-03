Зеленський показав вражаючі фото українців, які понад рік живуть в умовах війни

Українські воїни продовжують мужньо тримати оборону

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив серію фото українців, які уже більш ніж рік живуть в умовах повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, на фото зображені військові та волонтери.

Відповідні фото Володимир Зеленський оприлюднив на свої[ сторінках у соцмережах.

"Коли окупант, що прийшов на нашу землю, чомусь вірить у себе, українці, упевнено дивлячись в очі ворогу, доводять, що вірити в Україні будуть лише в Україну і лише в українців, лише в нашу славу – славу українського народу, славу українських героїв", — йдеться у коментарі до фото.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський наголосив, що настане день, і кремлівський режим відповість за свої злочини. Для цього у світі буде створено трибунал, який покарає цього агресора так само як були покарані агресори минулого.

Також раніше Зеленський нагадав про роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі.

Фото: Roman Pilipey for Getty Images, André Luís Alves for Anadolu Images, Antoni Lallican, Aris Messinis, Stas Kozljuk, Wolfgang Schwan for Anadolu Images, Evgeniy Maloletka, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova.