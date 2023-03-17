Зеленський показав вражаючі фото українців, які понад рік живуть в умовах війни
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив серію фото українців, які уже більш ніж рік живуть в умовах повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, на фото зображені військові та волонтери.
Відповідні фото Володимир Зеленський оприлюднив на свої[ сторінках у соцмережах.
-
Зеленський погодив перше збільшення видатків бюджету: куди спрямують більше грошей
-
СБУ впіймала інформаторів рф, які зливали дані про ЗСУ на Авдіївському напрямку
-
Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз": на який термін
-
Прокуратура показала наслідки масованого обстрілу Харківської області
-
Росіяни в Криму готуються до оборонних дій, — розвідка України
-
Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"
-
Стало відомо, що знімає американський безпілотник над Чорним морем
-
"Вконец оборзели": Медведєв "прокинувся" з коментарями про інцидент з американським дроном
-
На Херсонщині мирний житель підірвався на російській міні
-
Польща зміцнює свою армію для захисту від можливої агресії рф
"Коли окупант, що прийшов на нашу землю, чомусь вірить у себе, українці, упевнено дивлячись в очі ворогу, доводять, що вірити в Україні будуть лише в Україну і лише в українців, лише в нашу славу – славу українського народу, славу українських героїв", — йдеться у коментарі до фото.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський наголосив, що настане день, і кремлівський режим відповість за свої злочини. Для цього у світі буде створено трибунал, який покарає цього агресора так само як були покарані агресори минулого.
Також раніше Зеленський нагадав про роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі.
Фото: Roman Pilipey for Getty Images, André Luís Alves for Anadolu Images, Antoni Lallican, Aris Messinis, Stas Kozljuk, Wolfgang Schwan for Anadolu Images, Evgeniy Maloletka, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova.