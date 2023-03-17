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Зеленський показав вражаючі фото українців, які понад рік живуть в умовах війни

17 березня 2023 14:00
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Українські воїни продовжують мужньо тримати оборону
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив серію фото українців, які уже більш ніж рік живуть в умовах повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, на фото зображені військові та волонтери. 

Відповідні фото Володимир Зеленський оприлюднив на свої[ сторінках у соцмережах. 

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"Коли окупант, що прийшов на нашу землю, чомусь вірить у себе, українці, упевнено дивлячись в очі ворогу, доводять, що вірити в Україні будуть лише в Україну і лише в українців, лише в нашу славу – славу українського народу, славу українських героїв", — йдеться у коментарі до фото. 

Українці в умовах війни

Українці в умовах війни

Українці в умовах війни

Українці в умовах війни

Українці в умовах війни

Українці в умовах війни

Українці в умовах війни

Українці в умовах війни

Українці в умовах війни

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський наголосив, що настане день, і кремлівський режим відповість за свої злочини. Для цього у світі буде створено трибунал, який покарає цього агресора так само як були покарані агресори минулого.

Також раніше Зеленський нагадав про роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі

Фото: Roman Pilipey for Getty Images, André Luís Alves for Anadolu Images, Antoni Lallican, Aris Messinis, Stas Kozljuk, Wolfgang Schwan for Anadolu Images, Evgeniy Maloletka, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova.

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