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Зеленский пообщался с военными на заправке в Донецкой области: видео

26 июня 2023 18:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский пообщался с военными на заправке в Донецкой области: видео
Владимир Зеленский делает селфи с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 26 июня, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Во время поездки он пообщался с военными на одной из заправок области.

Об этом глава государства рассказал в своих соцсетях.

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Зеленский пообщался с военными на заправке

"Дороги Донбасса, заправка, общение с нашими воинами. Спасибо за все, что вы делаете для Украины! Спасибо за защиту! Желаю каждому здоровья и боевой удачи!" — отметил Президент.

Владимир Зеленский в Донецкой области
Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП
Владимир Зеленский в Донецкой области
Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП
Владимир Зеленский в Донецкой области
Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП
Владимир Зеленский в Донецкой области
Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП
Владимир Зеленский в Донецкой области
Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП
Владимир Зеленский в Донецкой области
Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП
Владимир Зеленский в Донецкой области
Владимир Зеленский на заправке Донецкой области. Фото: ОП
Владимир Зеленский в Донецкой области
Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП

Напомним, 26 июня Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область. Там он вручил государственные награды бойцам из группировки "Хортица".

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