Зеленский пообщался с военными на заправке в Донецкой области: видео

Владимир Зеленский делает селфи с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП

В понедельник, 26 июня, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Во время поездки он пообщался с военными на одной из заправок области.

Об этом глава государства рассказал в своих соцсетях.

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Зеленский пообщался с военными на заправке

"Дороги Донбасса, заправка, общение с нашими воинами. Спасибо за все, что вы делаете для Украины! Спасибо за защиту! Желаю каждому здоровья и боевой удачи!" — отметил Президент.

Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП

Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП

Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП

Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП

Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП

Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП

Владимир Зеленский на заправке Донецкой области. Фото: ОП

Владимир Зеленский с военными на заправке Донецкой области. Фото: ОП

Напомним, 26 июня Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область. Там он вручил государственные награды бойцам из группировки "Хортица".