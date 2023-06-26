Зеленський поспілкувався з військовими на заправці у Донецькій області: відео
26 червня 2023 18:16
Володимир Зеленський робить селфі з військовими на заправці на Донеччині. Фото: ОП
У понеділок, 26 червня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Під час своєї поїздки він поспілкувався з військовими на одній із заправок області.
Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.
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Зеленський поспілкувався з військовими на заправці
"Дороги Донеччини, заправка, спілкування з нашими воїнами. Дякую за все, що ви робите для України! Дякую за захист! Бажаю кожному здоровʼя та бойової удачі!" — зазначив Президент.
Нагадаємо, 26 червня Володимир Зеленський прибув на Донеччину. Там він вручив державні нагороди бійцям з угруповання "Хортиця".