Зеленський поспілкувався з військовими на заправці у Донецькій області: відео

Володимир Зеленський робить селфі з військовими на заправці на Донеччині. Фото: ОП

У понеділок, 26 червня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Під час своєї поїздки він поспілкувався з військовими на одній із заправок області.

Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.

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"Дороги Донеччини, заправка, спілкування з нашими воїнами. Дякую за все, що ви робите для України! Дякую за захист! Бажаю кожному здоровʼя та бойової удачі!" — зазначив Президент.

Володимир Зеленський з військовими на заправці в Донецькій області. Фото: ОП

Володимир Зеленський з військовими на заправці в Донецькій області. Фото: ОП

Володимир Зеленський з військовими на заправці в Донецькій області. Фото: ОП

Володимир Зеленський з військовими на заправці в Донецькій області. Фото: ОП

Володимир Зеленський з військовими на заправці в Донецькій області. Фото: ОП

Володимир Зеленський з військовими на заправці в Донецькій області. Фото: ОП

Володимир Зеленський на заправці в Донецькій області. Фото: ОП

Володимир Зеленський з військовими на заправці в Донецькій області. Фото: ОП

Нагадаємо, 26 червня Володимир Зеленський прибув на Донеччину. Там він вручив державні нагороди бійцям з угруповання "Хортиця".