Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских железнодорожников
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских железнодорожников. Он отметил, что благодаря их труду даже война не помешает украинским городам и селам быть вместе.
Об этом заявил Президент Украины.
В Украине отмечают День железнодорожника
"Сегодня отмечаем профессиональный день наших "железных людей". Наша железная дорога — это гораздо больше, чем просто транспорт. Это гарантия, что наши люди, украинская экономика и наше государство не будут оторваны от европейских стран, которые нам помогают", — отметил глава государства.
Также Зеленский высоко оценил работу украинских железнодорожников в суровых реалиях войны.
"Наша железная дорога — это гарантия, что области Украины, города и села в разных частях государства даже под обстрелами российских террористов объединены в одно пространство жизни с необходимыми товарами и сервисами", — отметил Зеленский.
Напоследок Владимир Зеленский поблагодарил украинских железных дорог за их тяжелый труд.
"Благодарю всех работников и работниц нашей железной дороги! Это 220 тысяч человек, которые, несмотря на любые опасности, работают для того, чтобы могло работать государство, наше общество, наша экономика", — завершил свое обращение президент.
Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня назначил нового командующего Силами специальных операций Украины. Также глава государства заявил, что планы России по захвату Украины полностью потерпели крах.
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