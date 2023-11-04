Работники железной дороги в вагонах. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских железнодорожников. Он отметил, что благодаря их труду даже война не помешает украинским городам и селам быть вместе.

Об этом заявил Президент Украины.

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Военный и женщина с флагом возле поезда вагона. Фото: Facebook

В Украине отмечают День железнодорожника

"Сегодня отмечаем профессиональный день наших "железных людей". Наша железная дорога — это гораздо больше, чем просто транспорт. Это гарантия, что наши люди, украинская экономика и наше государство не будут оторваны от европейских стран, которые нам помогают", — отметил глава государства.

Также Зеленский высоко оценил работу украинских железнодорожников в суровых реалиях войны.

"Наша железная дорога — это гарантия, что области Украины, города и села в разных частях государства даже под обстрелами российских террористов объединены в одно пространство жизни с необходимыми товарами и сервисами", — отметил Зеленский.

Военные возле железнодорожного поезда. Фото: Facebook

Напоследок Владимир Зеленский поблагодарил украинских железных дорог за их тяжелый труд.

"Благодарю всех работников и работниц нашей железной дороги! Это 220 тысяч человек, которые, несмотря на любые опасности, работают для того, чтобы могло работать государство, наше общество, наша экономика", — завершил свое обращение президент.

Люди возле железнодорожного поезда. Фото: Facebook

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня назначил нового командующего Силами специальных операций Украины. Также глава государства заявил, что планы России по захвату Украины полностью потерпели крах.