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Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских железнодорожников

4 ноября 2023 10:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских железнодорожников
Работники железной дороги в вагонах. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских железнодорожников. Он отметил, что благодаря их труду даже война не помешает украинским городам и селам быть вместе.

Об этом заявил Президент Украины.

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Военный и женщина с флагом возле поезда вагона. Фото: Facebook

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"Сегодня отмечаем профессиональный день наших "железных людей". Наша железная дорога — это гораздо больше, чем просто транспорт. Это гарантия, что наши люди, украинская экономика и наше государство не будут оторваны от европейских стран, которые нам помогают", — отметил глава государства.

Также Зеленский высоко оценил работу украинских железнодорожников в суровых реалиях войны.

"Наша железная дорога — это гарантия, что области Украины, города и села в разных частях государства даже под обстрелами российских террористов объединены в одно пространство жизни с необходимыми товарами и сервисами", — отметил Зеленский.

Железные дороги
Военные возле железнодорожного поезда. Фото: Facebook

Напоследок Владимир Зеленский поблагодарил украинских железных дорог за их тяжелый труд.

"Благодарю всех работников и работниц нашей железной дороги! Это 220 тысяч человек, которые, несмотря на любые опасности, работают для того, чтобы могло работать государство, наше общество, наша экономика", — завершил свое обращение президент.

железная дорога
Люди возле железнодорожного поезда. Фото: Facebook

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня назначил нового командующего Силами специальных операций Украины. Также глава государства заявил, что планы России по захвату Украины полностью потерпели крах.

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