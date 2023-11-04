Зеленський привітав із професйним святом українських залізничників

Працівники залізниці у вагонах. Фото: Facebook

Президент України Володимир Зеленський привітав з професійним святом українських залізничників. Він зазначив, що завдяки їх праці навіть війна не зашкодить українським містам і селам бути разом.

Про це заявив Президент України.

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"Сьогодні відзначаємо професійний день наших "залізних людей". Наша залізниця — це значно більше, ніж просто транспорт. Це гарантія, що наші люди, українська економіка й наша держава не будуть відірвані від європейських країн, які нам допомагають", — зазначив Голова держави.

Також Зеленський високо оцінив роботу українських залізничників в суворих реаліях війни.

"Наша залізниця — це гарантія, що області України, міста й села в різних частинах держави навіть під обстрілами російських терористів обʼєднані в один простір життя з необхідними товарами та сервісами", — зазначив Зеленський.

Наостанок Володимир Зеленський подякував українським залізничкам за їхню важку працю.

"Дякую всім працівникам і працівницям нашої залізниці! Це 220 тисяч людей, які, попри будь-які небезпеки, працюють для того, щоб могла працювати держава, наше суспільство, наша економіка", — заверший своє звернення президент.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні призначив нового командувача Силами спеціальних операцій України. Також голова держави заявив, що плани Росії з захоплення України повністю зазнали краху.