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Зеленский поздравил почти 50 украинских городов, отмечающих свой день

9 сентября 2023 19:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский поздравил почти 50 украинских городов, отмечающих свой день
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В эти выходные почти 50 городов Украины отмечают свой день. Среди них есть и города, которые, к сожалению, пока находятся под российской оккупацией.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей этих городов с праздником. 

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Список городов

По его словам, свой день в эту субботу и воскресенье отмечают такие крупные города, как:

  • Винница;
  • Днепр;
  • Житомир;
  • Луцк;
  • Николаев;
  • Ужгород;
  • Луганск.

Также глава государства вспомнил за Барвенково, Белую Церковь, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильков, Вышгород, Вишневое, Галич, Дружковку, Жидачев, Здолбунов, Зеленодольск, Ирпень, Кагарлык, Каменку-Бугскую, Киверцы, Корсунь-Шевченковский, Красилов, Лиман, Мироновку, Новоукраинку, Очаков, Раву-Русскую, Рени, Самбор, Славуту, Смелу, Тростянец, Украинку, Шполу, Яготин.

"Ни одного сантиметра оккупантам"

"Наша героическая Авдеевка — сегодня ее день тоже. День Бахмута — старинного украинского города, который хоть и в руинах из-за российских ударов, но с несокрушимым казацким характером. Алчевск, Волноваха, Дебальцево, Луганск, Олешки, Харцызск", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинцы не отдадут россиянам ни один город.

"Украина всегда помнит обо всех своих. Всегда защищает свое. И обеспечит свободу и силу всем своим городам. Территория нашего государства велика. Но ни одного ее сантиметра российским оккупантам не оставим. Поздравляю все украинские города, дни которых — сейчас! Стоим бок о бок, чтобы вернуть волю каждому!", — добавил Президент.

Напомним, многие профессиональные праздники в Украине приходятся на одни и те же даты. К тому же есть совпадение профессиональных дней и дней памяти. Президент Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой пересмотреть такие даты.

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