Зеленський привітав майже 50 українських міст, які відзначають свій день
Цими вихідними майже 50 міст України відзначають свій день. Серед них є і міста, які, на жаль, поки перебувають під російською окупацією.
Президент України Володимир Зеленський привітав жителів цих міст зі святом.
Перелік міст
За його словами, свій день в цю суботу та неділю відзначають такі великі міста, як:
- Вінниця;
- Дніпро;
- Житомир;
- Луцьк;
- Миколаїв;
- Ужгород;
- Луганськ.
Також глава держави згадав за Барвінкове, Білу Церкву, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильків, Вишгород, Вишневе, Галич, Дружківку, Жидачів, Здолбунів, Зеленодольськ, Ірпінь, Кагарлик, Кам’янку-Бузьку, Ківерці, Корсунь-Шевченківський, Красилів, Лиман, Миронівку, Новоукраїнку, Очаків, Раву-Руську, Рені, Самбір, Славуту, Смілу, Тростянець, Українку, Шполу, Яготин.
"Жодного сантиметра окупантам"
"Наша героїчна Авдіївка — сьогодні її день теж. День Бахмута — старовинного українського міста, яке хоч і в руїнах через російські удари, але з незламним козацьким характером. Алчевськ, Волноваха, Дебальцеве, Луганськ, Олешки, Харцизьк", — наголосив Зеленський.
За його словами, українці не віддадуть росіянам жодного свого міста.
"Україна завжди памʼятає про всіх своїх. Завжди захищає своє. Та забезпечить свободу й силу всім своїм містам. Територія нашої держави велика. Але жодного її сантиметра російським окупантам не залишимо. Вітаю всі українські міста, дні яких — зараз! Стоїмо пліч-о-пліч, щоб повернути волю кожному!", — додав Президент.
Нагадаємо, чимало професійних свят в Україні припадають на одні і ті ж дати. До того ж, є співпадіння професійних днів і днів памʼяті. Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням переглянути такі дати.