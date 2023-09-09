Зеленський привітав майже 50 українських міст, які відзначають свій день

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Цими вихідними майже 50 міст України відзначають свій день. Серед них є і міста, які, на жаль, поки перебувають під російською окупацією.

Президент України Володимир Зеленський привітав жителів цих міст зі святом.

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Перелік міст

За його словами, свій день в цю суботу та неділю відзначають такі великі міста, як:

Вінниця;

Дніпро;

Житомир;

Луцьк;

Миколаїв;

Ужгород;

Луганськ.

Також глава держави згадав за Барвінкове, Білу Церкву, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильків, Вишгород, Вишневе, Галич, Дружківку, Жидачів, Здолбунів, Зеленодольськ, Ірпінь, Кагарлик, Кам’янку-Бузьку, Ківерці, Корсунь-Шевченківський, Красилів, Лиман, Миронівку, Новоукраїнку, Очаків, Раву-Руську, Рені, Самбір, Славуту, Смілу, Тростянець, Українку, Шполу, Яготин.

"Жодного сантиметра окупантам"

"Наша героїчна Авдіївка — сьогодні її день теж. День Бахмута — старовинного українського міста, яке хоч і в руїнах через російські удари, але з незламним козацьким характером. Алчевськ, Волноваха, Дебальцеве, Луганськ, Олешки, Харцизьк", — наголосив Зеленський.

За його словами, українці не віддадуть росіянам жодного свого міста.

"Україна завжди памʼятає про всіх своїх. Завжди захищає своє. Та забезпечить свободу й силу всім своїм містам. Територія нашої держави велика. Але жодного її сантиметра російським окупантам не залишимо. Вітаю всі українські міста, дні яких — зараз! Стоїмо пліч-о-пліч, щоб повернути волю кожному!", — додав Президент.

Нагадаємо, чимало професійних свят в Україні припадають на одні і ті ж дати. До того ж, є співпадіння професійних днів і днів памʼяті. Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням переглянути такі дати.