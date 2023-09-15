Зеленский поздравил работников ГСЧС с Днем спасателя

Владимир Зеленский награждает работников ГСЧС. Фото: ОП

В воскресенье, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. Накануне, 15 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский наградил по случаю профессионального праздника работников и работниц ГСЧС государственными наградами.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях.

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День спасателя в Украине

Сегодня, 15 сентября, в канун Дня спасателя, который отмечают 17 сентября, Владимир Зеленский поздравил работников и работниц ГСЧС Украины с профессиональным праздником.

Он отметил, что за ежедневной работой работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям стоят тысячи спасенных человеческих жизней, более 100 тыс. ликвидированных пожаров, более 430 тыс. обезвреженных взрывоопасных предметов.

"У вас гораздо больше, чем просто работа. Вы поддерживаете реальную жизнеспособность всего нашего общества, наших городов и сел. Везде, где нужны ваши смелость и добросовестность, украинцы уверены в вас", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский награждает работников ГСЧС. Фото: ОП

Владимир Зеленский награждает работников ГСЧС. Фото: ОП

Владимир Зеленский награждает работников ГСЧС. Фото: ОП

Собравшиеся почтили минутой молчания память героических украинских спасателей, поскольку 287 работников ГСЧС были ранены во время исполнения служебных обязанностей. 80 украинских спасателей погибли.

Президент вручил работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ордена "За мужество" II и III степеней.

Владимир Зеленский награждает работников ГСЧС. Фото: ОП

Напомним, 14 сентября Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских защитников по случаю Дня танкиста.