Зеленський привітав працівників ДСНС з Днем рятівника

Володимир Зеленський нагороджує працівників ДСНС. Фото: ОП

У неділю, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника. Напередодні, 15 вересня, Президент України Володимир Зеленський з нагоди професійного свята нагородив працівників та працівниць ДСНС державними відзнаками.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

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Сьогодні, 15 вересня, напередодні Дня рятівника, який відзначають 17 вересня, Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць ДСНС України з професійним свято.

Він наголосив, що за щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій стоять тисячі врятованих людських життів, понад 100 тис. ліквідованих пожеж, більш як 430 тис. знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

"У вас значно більше, ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєздатність усього нашого суспільства, наших міст і сіл. Всюди, де потрібні ваші сміливість і сумлінність, українці впевнені у вас", — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський нагороджує працівників ДСНС. Фото: ОП

Володимир Зеленський нагороджує працівників ДСНС. Фото: ОП

Володимир Зеленський нагороджує працівників ДСНС. Фото: ОП

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїчних українських рятувальників, оскільки 287 працівників ДСНС були поранені під час виконання службових обов’язків. 80 українських рятувальників загинули.

Президент вручив працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій ордени "За мужність" II та III ступенів.

Володимир Зеленський нагороджує працівників ДСНС. Фото: ОП

Нагадаємо, 14 вересня Президент України Володимир Зеленський нагородив українських захисників з нагоди Дня танкіста.