Зеленский посетил "Книжный Арсенал" в Киеве

Владимир Зеленский на фестивале "Книжный Арсенал". Фото: скриншот с видео "ТиКиїв"

В Киеве сегодня, 22 июня, стартовал XI Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Его посетил и президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале "ТиКиев".

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На видео можно увидеть, как многие подошли, чтобы посмотреть на президента. Он был вместе со своей охраной.

Также глава государства приобрел на фестивале две книги. А именно крымский роман Анастасии Левковой "За Перекопом есть земля" и книгу Артема Чеха "Кто ты такой?".

Что известно о "Книжном Арсенале"

"Книжный Арсенал" — это одно из крупнейших литературно-художественных событий Украины, которое в прошлом году не произошло из-за полномасштабной войны.

"Книжный Арсенал" проходит в левом крыле первого этажа Старого арсенала. Официальное открытие началось на сцене №1 в 17:00.

В этом году фестиваль пройдет с 22 по 25 июня. Более 300 событий и ярмарка с самыми интересными литературными новинками ожидают гостей.

Программа фестиваля

Литературная программа имеет два больших события:

дискуссию "Наш Крым: на страницах книг";

поэтические чтения "Поэзия в пикселе".

Подготовка к фестивалю. Фото: Книжный Арсенал

Поэты Ярина Черногуз и военный и волонтер Павел Вышебаба примут участие в этих чтениях. Они защищают нашу страну на передовой.

Кроме того, на ярмарке "Книжного Арсенала" будут представлены 1300 новых книг 77 украинских издателей.

Также на "Книжном Арсенале" запланирована специальная программа "Когда война не только в книгах" для детей и подростков.

Подготовка к фестивалю. Фото: Книжный Арсенал

Кинопрограмма от Довженко-Центра представит три фильма, основанные на сюжете известных литературных произведений:

"Сон", снятый по поэме Шевченко,

экранизацию гоголевского "Вечера на Ивана Купала",

кинопостановку "Захара Беркута" Ивана Франко.

Подготовка к фестивалю. Фото: Книжный Арсенал

Напомним, организаторы театрального фестиваля "Мельпомена Таврии" приняли решение перенести мероприятие в Одессу из-за сложной ситуации после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Мероприятие пройдет на сцене Одесского академического украинского музыкально-драматического театра в сентябре.