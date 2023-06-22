Зеленський відвідав "Книжковий Арсенал" у Києві

Володимир Зеленський на фестивалі "Книжковий Арсенал". Фото: скриншот з відео "ТиКиїв"

У Києві сьогодні, 22 червня, стартував ХІ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Його відвідав і президент України Володимир Зеленський.

Відповідне відео з'явилося у телеграм-каналі "ТиКиїв".

Читайте також:

На відео можна побачити, як багато людей підійшло, щоб подивитися на президента. Він був разом зі своєю охороною.

Також глава держави придбав на фестивалі дві книги. А саме кримський роман Анастасії Левкової "За Перекопом є земля" та книгу Артема Чеха "Хто ти такий?".

Що відомо про "Книжковий Арсенал"

"Книжковий Арсенал" — це одна з найбільших літературно-мистецьких подій України, яка того року не відбулася через повномасштабну війну.

"Книжковий Арсенал" проходить у лівому крилі першого поверху Старого арсеналу. Офіційне відкриття розпочалося на Сцені №1 о 17:00.

Цього року арсенал відбуватиметься з 22 до 25 червня. Понад 300 подій та ярмарок з найцікавішими літературними новинками очікує гостей.

Програма фестивалю

Літературна програма має дві великі події:

дискусію "Наш Крим: на сторінках книжок";

поетичні читання "Поезія в пікселі".

Підготовка до фестивалю. Фото: Книжковий Арсенал

Поети Ярина Чорногуз та військовий і волонтер Павло Вишебаба візьмуть участь у цих читаннях. Вони захищають нашу країну на передовій.

Крім того, на ярмарку "Книжкового Арсеналу" будуть представлені 1300 нових книжок 77 українських видавців.

Також на "Книжковому Арсеналі" запланована спеціальна програма "Коли війна не тільки у книжках" для дітей та підлітків.

Підготовка до фестивалю. Фото: Книжковий Арсенал

Кінопрограма від Довженко-Центру представить три стрічки, які засновані на сюжеті відомих літературних творах:

"Сон", знятий за Шевченковою поемою,

екранізацію гоголівського "Вечора на Івана Купала",

кінопостановку "Захара Беркута" Івана Франка.

Підготовка до фестивалю. Фото: Книжковий Арсенал

Нагадаємо, організатори театрального фестивалю "Мельпомена Таврії" ухвалили рішення перенести захід до Одеси через складну ситуацію після підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Захід відбудеться на сцені Одеського академічного українського музично-драматичного театру у вересні.