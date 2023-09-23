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Зеленский наградил польских волонтеров, которые помогают Украине во время войны

23 сентября 2023 19:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский наградил польских волонтеров, которые помогают Украине во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время награждения волонтеров. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия поляков, которые занимаются волонтерством и освещают правду о войне в Украине. Это он сделал во время визита в Люблин.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Благодарность журналистке

Он рассказал о польской журналистке Бьянке Залевской, которая с 2014 года показывает все ужасы российской агрессии против нашего государства.

"В июле 2014 года она получила тяжелое ранение, но не оставила борьбу за добро. Ее волонтерские усилия спасли многие украинские жизни, в частности детей, которые были транспортированы на лечение в детские госпиталы Польши. Спасибо за это!" — написал он.

Награда польскому медику

Также он поблагодарил медика-спасателя, руководителя волонтерской медицинской команды, преподавателя Университета имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине Дамиану Дуде.

"Он со своей командой приезжал в Украину: в Бахмут, Соледар, на линию фронта на юге. Спасал наших ребят, наших воинов, основал фонд, финансирующий закупку медикаментов, и создал центр для подготовки боевых медиков, активно проводит тренинги для журналистов и волонтеров, которые отправляются в зону боевых действий. Благодаря такому неравнодушию жизни реально спасаются. Спасибо, Дамиан!" — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский поблагодарил всю Польшу за очень важную поддержку и солидарность, благодаря которой украинцы продолжают защищать свободу "всей нашей Европы".

Напомним, Соединенные Штаты Америки требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины. Это произошло после того, как польские чиновники допустили, что Варшава может прекратить военную помощь.

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