Зеленський відзначив польських волонтерів, які допомагають Україні під час війни

Президент України Володимир Зеленський під час нагородження волонтерів. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відзначив зусилля поляків, які займаються волонтерством та висвітлюють правду про війну в Україні. Це він зробив під час візиту до Любліна.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Вдячність журналістці

Він розповів про польську журналістку Бʼянку Залевську, яка з 2014 року показує всі жахи російської агресії проти нашої держави.

"В липні 2014 року вона отримала важке поранення, але не полишила боротьби за добро. Її волонтерські зусилля врятували багато українських життів, зокрема дітей, які були транспортовані на лікування до дитячих шпиталів Польщі. Дякую за це!" — написав він.

Відзнака польського медика

Також він висловив вдячність медику-рятівнику, керівнику волонтерської медичної команди, викладачу Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Даміану Дуді.

"Він зі своєю командою приїздив в Україну: у Бахмут, Соледар, на лінію фронту на півдні. Рятував наших хлопців, наших воїнів, заснував фонд, який фінансує закупівлю медикаментів, і створив центр для підготовки бойових медиків, активно проводить тренінги для журналістів і волонтерів, які вирушають до зони бойових дій. Завдяки такій небайдужості життя реально рятуються. Дякую, Даміане!" — наголосив глава держави.

Також Зеленський подякував всій Польщі за дуже важливу підтримку та солідарність, завдяки якій українці продовжують захищати свободу "всієї нашої Європи".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вимагають від Польщі роз'яснень щодо її підтримки України. Це сталося після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.