Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины

Владимир Зеленский вручает орден родным погибшего защитника Украины. Фото: скриншот с видео с YouTube-канала Зеленского

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" членам семей украинских защитников, удостоенных звания Героя Украины посмертно. Вручение проходило в Мариинском дворце в Киеве.

Видео по вручению орденов обнародовал Владимир Зеленский.

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Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" членам семей украинских защитников

"Я очень хочу, чтобы эти ордена "Золотая Звезда", которыми отмечены наши Герои — Герои Украины, — означали, что о них никогда не забудут. Что их имена и истории будут знать. Что Украина всегда будет им благодарна. И что вы, как и все другие граждане Украины, всегда сможете чувствовать, что жизнь нашего государства, спасенная жизнями украинских Героев, действительно посвящена всем нашим людям", — сказал Зеленский.

Всего Зеленский вручил 21 орден, посвященный украинским Героям, которые отдали свою жизнь в борьбе за Украину. Перед вручением все присутствовавшие почтили память защитников минутой молчания.

На церемонии вручения, в часности, присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, главнокомандующий Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудили очередное наступление оккупантов на Авдеевку и поддержку Соединенного Королевства.