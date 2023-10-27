Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины arrow

Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины

27 октября 2023 17:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины
Владимир Зеленский вручает орден родным погибшего защитника Украины. Фото: скриншот с видео с YouTube-канала Зеленского
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" членам семей украинских защитников, удостоенных звания Героя Украины посмертно. Вручение проходило в Мариинском дворце в Киеве.

Видео по вручению орденов обнародовал Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" членам семей украинских защитников

"Я очень хочу, чтобы эти ордена "Золотая Звезда", которыми отмечены наши Герои — Герои Украины, — означали, что о них никогда не забудут. Что их имена и истории будут знать. Что Украина всегда будет им благодарна. И что вы, как и все другие граждане Украины, всегда сможете чувствовать, что жизнь нашего государства, спасенная жизнями украинских Героев, действительно посвящена всем нашим людям", — сказал Зеленский.

Всего Зеленский вручил 21 орден, посвященный украинским Героям, которые отдали свою жизнь в борьбе за Украину. Перед вручением все присутствовавшие почтили память защитников минутой молчания.

На церемонии вручения, в часности, присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, главнокомандующий Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудили очередное наступление оккупантов на Авдеевку и поддержку Соединенного Королевства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме