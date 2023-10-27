Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України

Володимир Зеленський вручає орден рідним загиблого захисника України. Фото: скриншот з відео з YouTube-каналу Зеленського

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" членам родин українських захисників, які були удостоєні звання Героя України посмертно. Вручення відбувалось у Маріїнському палаці в Києві.

Відео з вручення орденів оприлюднив Володимир Зеленський.

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Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" членам родин українських захисників

"Я дуже хочу, щоб ці ордени "Золота Зірка", якими відзначені наші Герої — Герої України, — означали, що про них ніколи не забудуть. Що їхні імена та історії — знатимуть. Що Україна завжди буде їм вдячною. І що ви, як і всі інші громадяни України, завжди зможете відчувати, що життя нашої держави, врятоване життями українських Героїв, дійсно присвячене всім нашим людям", — сказав Зеленський.

Загалом Зеленський вручив 21 орден, присвячений українським Героям, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Перед врученням усі присутні вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання.

На церемонії вручення, зокрема, були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, головнокомандувач Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Політики обговорили черговий наступ окупантів на Авдіївку та підтримку Сполученого Королівства.