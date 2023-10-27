Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України arrow

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України

27 жовтня 2023 17:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України
Володимир Зеленський вручає орден рідним загиблого захисника України. Фото: скриншот з відео з YouTube-каналу Зеленського
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" членам родин українських захисників, які були удостоєні звання Героя України посмертно. Вручення відбувалось у Маріїнському палаці в Києві.

Відео з вручення орденів оприлюднив Володимир Зеленський. 

Читайте також:

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" членам родин українських захисників

"Я дуже хочу, щоб ці ордени "Золота Зірка", якими відзначені наші Герої — Герої України, — означали, що про них ніколи не забудуть. Що їхні імена та історії — знатимуть. Що Україна завжди буде їм вдячною. І що ви, як і всі інші громадяни України, завжди зможете відчувати, що життя нашої держави, врятоване життями українських Героїв, дійсно присвячене всім нашим людям", — сказав Зеленський. 

Загалом Зеленський вручив 21 орден, присвячений українським Героям, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Перед врученням усі присутні вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання. 

На церемонії вручення, зокрема, були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, головнокомандувач Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Політики обговорили черговий наступ окупантів на Авдіївку та підтримку Сполученого Королівства.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі