Зеленский сменил руководителя Шевченковской премии

Бывший и новый руководители Шевченковского комитета. Коллаж: Новини.LIVE

Шевченковский комитет возглавил бывший руководитель Минкульта Евгений Нищук. Он заменил Юрия Макарова, который еще в марте подал в отставку.

Об этом идет речь в указе Президента Украины №288/2023.

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Глава государства освободил от исполнения обязанностей главы Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрия Макарова.

Новым руководителем Комитета был назначен бывший министр культуры Евгений Нищук.

Скандал с Шевченковской премией

В этом году впервые лауреаты Шевченковской премии не были объявлены 9 марта на день рождения Тараса Шевченко.

Причиной стала идея вручить дополнительные премии для произведений, созданных в ходе полномасштабного вторжения России и написанных именно на военную тему.

После скандала Комитет все-таки объявил победителей в 2023 году.

Лауреатами Шевченковской премии стали:

Калитко Екатерина Александровна, поэтесса — за книгу стихов "Орден мовчальниць";

Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы "Хорея Козацька" — за аудиоальбом "Пісні Української революції";

Назаренко Михаил Иосифович, литературовед — за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" в двух частях;

Портников Виталий Эдуардович, журналист — за публицистические статьи и выступления последних лет;

Цилык Ирина Андреевна, режиссер — за документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Напомним, что Юрий Макаров подал в отставку еще 13 марта. 16 марта к нему присоединились еще 13 членов Шевченковского комитета.