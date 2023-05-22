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Зеленський змінив керівника Шевченківської премії

22 травня 2023 15:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський змінив керівника Шевченківської премії
Колишній і новий керівники Шевченківського комітету. Колаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Шевченківський комітет очолив колишній керівник Мінкульту Євген Нищук. Він замінив Юрія Макарова, який ще у березні подав у відставку.

Про це йдеться в указі Президента України №288/2023.

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Зеленський замінив Макарова

Глава держави звільнив від виконання обов’язків голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Макарова.

Новим керівником Комітету був призначений колишній міністр культури Євген Нищук.

Скандал із Шевченківською премією

Цього року уперше лауреати Шевченківської премії не були оголошені 9 березня, на день народження Тараса Шевченка.

Причиною стала ідея вручити додаткові премії для творів, створених під час повномасштабного вторгнення Росії і написаних саме на воєнну тему.

Після скандалу Комітет все-таки оголосив переможців 2023 року.

Лауреатами Шевченківської премії стали:

  • Калитко Катерина Олександрівна, поетеса — за книгу поезій "Орден мовчальниць";
  • Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту "Хорея Козацька" — за аудіоальбом "Пісні Української революції";
  • Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець — за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах;
  • Портніков Віталій Едуардович, журналіст — за публіцистичні статті та виступи останніх років;
  • Цілик Ірина Андріївна, режисерка — за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Нагадаємо, що Юрій Макаров подав у відставку ще 13 березня. 16 березня до нього приєдналися ще 13 членів Шевченківського комітету.

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