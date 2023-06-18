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Зеленский трогательно поздравил защитников с Днем отца

18 июня 2023 11:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский трогательно поздравил защитников с Днем отца
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день отца опубликовал трогательное видео. В этом году Украина отмечает этот день 18 июня.

Соответствующее видео он опубликовал в телеграмм-канале.

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"Папа... Это слово ежедневно звучит миллионы раз, и каждый раз в нем слышится защита, сила и безграничная любовь. В День отца хочется пожелать, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали это обращение: "Папа!" Чтобы наши папы жили долго и были здоровы. чтобы каждый папа, который на передовой, вернулся домой. Спасибо каждому украинскому отцу, каждой украинской семье за наших крепких и смелых воинов, которые защитили независимость и борются за жизнь для Украины!", — написал глава государства.

Напомним, ранее Зеленский поблагодарил западных партнеров за оказанную поддержку. Также украинский лидер выразил благодарность воинам и участникам заседания "Рамштайна" за конструктивность.

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