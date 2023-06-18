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Зеленський зворушливо привітав захисників з Днем батька

18 червня 2023 11:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський зворушливо привітав захисників з Днем батька
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський в Міжнародний день батька опублікував зворушливе відео. Цього року Україна відзначає цей день 18 червня.

Відповідне відео він опублікував у телеграм-каналі.

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"Тато… Це слово щодня звучить мільйони разів, і щоразу в ньому чується захист, сила й безмежна любов. У День батька хочеться побажати, щоб якнайбільше українських чоловіків чули це звертання: "Тату!" Щоб наші татусі жили довго й були здорові. І щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому. Дякую кожному українському батькові, кожній українській родині за наших міцних і сміливих воїнів, які захистили незалежність і виборюють життя для України!", — написав глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський подякував західним партнерам за надану підтримку. Також український лідер висловив вдячність воїнам та учасникам засідання "Рамштайну" за конструктивність.

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