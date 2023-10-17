Опозорился из-за видео с военными: на Львовщине нардеп насмехался над пропавшими без вести

Юрий Холод. Фото: Львовская областная государственная администрация

Недавно, 14 октября, заместитель председателя Львовского областного совета Юрий Холод опубликовал в своем Instagram видео с некорректной подписью. Нардеп предложил позвонить и поблагодарить украинских военных за защиту страны.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

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На видео Юрий холод позировал на фоне плакатов с военными, пропавшими без вести или попавшими в плен.

В описании под видео было указано о новой выставке фото защитников во Львовском сквере и "позвонить по телефону тому, кого узнали, чтобы поблагодарить".

Впоследствии Холод удалил видео, после того как оно разошлось по сети. Он извинился за неудачное сообщение.

"К сожалению, видео со мной с выставки На Валах, которое раньше было опубликовано на моей странице в Инстаграмме, действительно некорректно. Это ошибка медийщика, но это не снимает с меня вины за то, что я не усмотрел это. Я признаю эту досадную ошибку и приношу прощения всем, чьи чувства задело это видео. Особенно прошу прощения у всех семей погибших воинов и тех, кто до сих пор в плену или вернулся из него", — говорится в сообщении заместителя председателя Львовского областного совета.

Комментарий ситуации от Юрия Холода. Фото: скриншот из Facebook Юрия Холода

В понедельник, 16 октября, Профильный комитет Верховной Рады отклонил правку №101 к законопроекту №9296-д, предусматривающий усиление политически важных лиц. Раньше ее хотели отсрочить и рассмотреть позже, чем вызвали беспокойство у некоторых партнеров.