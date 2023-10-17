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Зганьбився через відео з військовими: на Львівщині нардеп глузував над зниклими безвісти

17 жовтня 2023 17:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зганьбився через відео з військовими: на Львівщині нардеп глузував над зниклими безвісти
Юрій Холод. Фото: Львівська обласна державна адміністрація
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Нещодавно, 14 жовтня, заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод опублікував в своєму Instagram відео з некоректним підписом. Нардеп запропонував зателефонувати і подякувати українським військовим за захист країни.

Про це він повідомив в своєму Instagram.

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На відео Юрій холод позував на фоні плакатів із військовими, які зникли безвісти або потрапили в полон.

В описі під відео було вказано про нову виставку фото захисників у Львівському сквері і "зателефонувати тому, кого впізнали, щоб подякувати".

Згодом Холод видалив відео, після того як воно розійшлося по мережі. Він вибачився за невдалий допис.

"На жаль, відео зі мною з виставки На Валах, яке раніше було опубліковане на моїй сторінці в Інстаграмі, справді є некоректне. Це помилка медійника, але це не знімає з мене провини за те, що я недогледів це. Я визнаю цю прикру помилку і приношу вибачення всім, чиї почуття зачепило це відео. Особливо прошу пробачення у всіх родин загиблих воїнів та тих, хто досі в полоні чи повернувся з нього", — йдеться у дописі заступника голови Львівської обласної ради.

Новий допис
Коментар ситуації від Юрія Холода. Фото: скриншот з Facebook Юрія Холода

У понеділок, 16 жовтня, Профільний комітет Верховної Ради відхилив правку №101 до законопроєкту №9296-д, що передбачає посилення політично значущих осіб. Раніше її хотіли відтермінувати та розглянути пізніше, чим викликали занепокоєння у деяких партнерів. 

 

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