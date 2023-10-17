Зганьбився через відео з військовими: на Львівщині нардеп глузував над зниклими безвісти

Юрій Холод. Фото: Львівська обласна державна адміністрація

Нещодавно, 14 жовтня, заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод опублікував в своєму Instagram відео з некоректним підписом. Нардеп запропонував зателефонувати і подякувати українським військовим за захист країни.

Про це він повідомив в своєму Instagram.

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На відео Юрій холод позував на фоні плакатів із військовими, які зникли безвісти або потрапили в полон.

В описі під відео було вказано про нову виставку фото захисників у Львівському сквері і "зателефонувати тому, кого впізнали, щоб подякувати".

Згодом Холод видалив відео, після того як воно розійшлося по мережі. Він вибачився за невдалий допис.

"На жаль, відео зі мною з виставки На Валах, яке раніше було опубліковане на моїй сторінці в Інстаграмі, справді є некоректне. Це помилка медійника, але це не знімає з мене провини за те, що я недогледів це. Я визнаю цю прикру помилку і приношу вибачення всім, чиї почуття зачепило це відео. Особливо прошу пробачення у всіх родин загиблих воїнів та тих, хто досі в полоні чи повернувся з нього", — йдеться у дописі заступника голови Львівської обласної ради.

Коментар ситуації від Юрія Холода. Фото: скриншот з Facebook Юрія Холода

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