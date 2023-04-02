Жадан подарил Залужному свою книгу: главком ВСУ не сдержал эмоций на видео

Жадан подарил Залужному свою книгу

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с известным украинским поэтом и музыкантом Сергеем Жаданом. У него в глазах появилась радость, а на лице улыбка.

Об этом информирует Роман Кравец.

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Жадан подарил книгу Залужному

Поэт подарил Залужному свою книгу, а главнокомандующий в ответ зачитал строчку из стихов Жадана.

"Первые дни ноября. Она спит в пустой комнате в чужой кровати", — процитировал главнокомандующий слова из стихотворения.

Залужный фанат творчества Жадана, поскольку признал, что ему было приятно получить такой подарок.

Жадан активно занимается помощью ВСУ, поэтому во время выступления на поэтическом вечере в Нью-Йорке ему удалось собрать 10 тысяч долларов в ВСУ.

Кроме того, до начала вторжения он часто выступал в прифронтовых городах. После начала полномасштабной войны поэт с коллегами волонтерил в своем городе, а когда появилась возможность давать концерты за границей, решил ее не терять.

В ответ поэт предложил оставить автографы друг другу.

Напомним, что недавно Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как украинские военные уничтожили российский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом. К тому же бойцы повредили миномет окупантов 2В9 "Васильок".